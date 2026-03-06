Equipo de Investigación presencia una 'masterclass' de un gurú de la machosfera: "La mujer ha nacido para someterse al hombre"

¿Por qué es importante? Equipo de Investigación es testigo de una masterclass del llamado 'Gran Seductor Estoico', un supuesto gurú de internet que afirma que "la mujer es una herramienta". En este vídeo, reconoce que "hacer un personaje, da pasta".

'Equipo de Investigación' tiene la oportunidad de asistir a uno de los cursos de un supuesto gurú de la seducción que se hace llamar 'El Gran Seductor Estoico'.

El acto tiene lugar en la cubierta de un barco y lo primero que piden al reportero es que se quite los zapatos como "prueba para testear vuestro nivel de obediencia". La primera lección no es seducir, es obedecer.

Al barco van llegando los alumnos, o "jugadores maestros" como el 'gurú', que afirma tener su propio guardaespaldas, les llama. Muchos de ellos aseguran haber pagado 500 euros por recibir esta supuesta formación, mientras desde la organización les piden que no digan precios "a la cámara".

En esta 'masterclass exclusiva', el 'Gran Seductor Estoico' les envía mensajes como que "la mujer es una herramienta" o que la finalidad del hombre es "juntarse entre jugadores, maestros y construir imperios nuevos", ante la estupefacción del reportero. La doctrina incluso va más allá, y sostiene que "la mujer ha nacido para someterse al hombre" por "pura biología".

De un nicho de Internet al negocio 'mainstream'

Discursos que, según Silvia Díaz, investigadora de Culturas Digitales y Antifeminismo en el CSIC, han pasado de ser "de una parte de internet muy de nicho" a hacerse "mainstream" gracias a plataformas como Tik Tok.

El presunto 'gurú' justifica que en este curso solo ha contado con cuatro alumnos porque "quería que sea en Petit Comité", gente que forma parte de su "club privado" en el que afirma que "revelamos sistemas secretos que no se pueden contar en redes sociales porque te censurarían".

La 'masterclass' del 'Gran Seductor Estoico' vale 500 euros, a lo que se añaden las cuotas mensuales del club privado. Además, ofrece mentorías desde 3000 euros.

"Hacer un personaje da pasta"

El yate en el que tiene lugar este acto está alquilado por horas, mientras que fuera de cámara, el gurú reconoce a 'Equipo de Investigación' que su supuesto guardaespaldas es en realidad su tío. Nada es casual: el barco, la puesta en escena. "Esto da pasta, hacer un personaje", confiesa.

El personaje es marketing y el negocio, la idea de que dominar es triunfar y que ceder significa perder. Cuando el respeto se confunde con sumisión, el problema ya no es el curso, sino el enemigo que construye.

