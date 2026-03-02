8M - Manifestaciones por el Día de la Mujer en Madrid: recorrido, horario y qué defiende cada una

Desde hace años, el feminismo marcha dividido el 8 de marzo en Madrid, cuando las calles de la capital (y del resto de ciudades de España) se tiñen de morado. Estas son las dos principales manifestaciones del 8M de 2026.

Un año más, dos manifestaciones conviven en el centro de Madrid por el 8M, día internacional de la Mujer. Desde hace años, el feminismo marcha dividido en la capital, con dos marchas principales diferentes, organizadas por diferentes agrupaciones, aunque este año coinciden en hora. Ambas tienen lugar el domingo, 8 de marzo, a las 12:00h.

Comisión 8M - Frente al fascismo

12:00h - Atocha

Recorrido: Atocha → Paseo del Prado → Cibeles → Calle Alcalá → Metro Sevilla

Desde la rotonda de Atocha y bajo el lema '', la manifestación de la Comisión 8M de Madrid se enmarca en un "contexto de respuesta global" por los derechos y libertades desde diferentes territorios. "Será una demostración de mayoría social frente al fascismo y una, con implantación territorial y con gran capacidad de articulación con el resto de movimientos sociales", han señalado.

La movilización tiene un "marcado carácter internacionalista" y vinculará de manera explícita las luchas locales con los conflictos y resistencias globales. Asimismo, han recalcado que el actual contexto internacional está atravesado por "lógicas de guerra" —además de los conflictos activos, este pasado fin de semana Donald Trump atacó Irán, abriendo un nuevo episodio bélico en la región—, "desplazamientos forzosos, racismo, políticas de empobrecimiento y avance en los gobiernos de fuerzas autoritarias".

A juicio de la Comisión 8M, "el feminismo no puede desvincular la defensa de los derechos de las mujeres y disidencias de estos procesos". De la misma manera, han hecho referencia al genocidio en Palestina, los desalojos de La Cañada, las "detenciones racistas" del ICE en Estados Unidos y a las políticas de exclusión, que forman parte "de una misma lógica que normaliza la exclusión y la violencia sobre determinados cuerpos y territorios".

La Comisión 8M también reivindicará la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la "protección efectiva" de las personas trans o los derechos sexuales y reproductivos: "Forman parte de una misma agenda feminista internacional frente a las políticas reaccionarias". En esta línea, señala que el feminismo "representa una mayoría social organizada, extendida en los territorios y capaz de articular respuestas colectivas frente al cuestionamiento de los derechos". "Somos más y estamos en todas partes", insiste.

Por otro lado, añade que la "lucha contra las violencias machistas seguirá siendo un eje central del 8M". Desde la comisión destacan este año el sector de las trabajadoras del hogar y de cuidados, que han "denunciado públicamente situaciones de abuso, impunidad y desprotección en un ámbito marcado por la precariedad y la desigualdad estructural". Después de la manifestación, la Comisión 8M realizará un "tardeo feminista" con el objetivo de ocupar "colectivamente" el centro de la ciudad, en un evento que contará con actuaciones musicales, sesiones de DJ e intervenciones.

Movimiento Feminista de Madrid - Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas

12:00h - Cibeles

Recorrido: Cibeles → Calle Alcalá → Gran Vía → Callao → Plaza de España

La marcha del Movimiento Feminista de Madrid, que finaliza en la plaza de España, lleva este año el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista: ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'. Las feministas abolicionistas se concentrarán, por una parte, contra "todas las formas del velado de las mujeres" que, a juicio del movimiento, son "manifestaciones de un sometimiento que les impedirá desde el control sobre su propio cuerpo al desarrollo de su vida en la sociedad".

"Hay un genuino movimiento de mujeres nacidas en contextos islámicos, tanto en España como globalmente, en lucha contra la imposición del velo", aseguran desde el Movimiento. También apuestan por la "no intervención de ninguna religión en las instituciones y en la escuela pública y la definición del Estado español como laico". Marcharán en la capital en defensa de un modelo abolicionista de la prostitución, que "salva vidas" así como "otorga derechos a todas las que están o han estado en prostitución" y garantiza "los recursos necesarios para ofrecer alternativas de salida y una reparación integral".

La legalización de la prostitución, sostienen, "equivale a capitular ante la violencia contra las mujeres". "La izquierda del 'sólo sí es sí' tiene la obligación de luchar por la abolición de la prostitución", subrayan, haciendo hincapié en que "si el consentimiento es un derecho fundamental, no se puede comprar". Además, añaden que "negar que la prostitución es violencia machista también es negacionismo, lo haga la izquierda o la derecha".

En esta línea, afean al Gobierno el incumplimiento de su compromiso para la implantación del modelo abolicionista de la prostitución en España en esta legislatura, y critican a los grupos y dirigentes políticos que "de forma hipócrita" llegaron a condenar los audios de Ábalos y Koldo "mercadeando a las mujeres" al mismo tiempo que "impiden la ley abolicionista".

El Movimiento Feminista también marcha contra "la barbarie patriarcal de las guerras, genocidios y masacres contra la población": "La misoginia inherente a esta realidad atraviesa a millones de mujeres desde el ámbito público a la esfera privada, porque la barbarie patriarcal está también en el interior de las casas". Hacen también un llamamiento a la sociedad "en oposición al avance de la ultraderecha que niega "la necesidad de luchar contra esta violencia y promueve el desmantelamiento de los sistemas públicos para el negocio capitalista".

Las feministas consideran "necesario" frenar sus expectativas y por ello defienden "lo público como garantía para la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida digna" que, aseguran, "es incompatible con la privatización, los recortes y la mercantilización" de los derechos de las mujeres. Además, exigen un Sistema Público de Cuidados que "deje de cargar sobre los hombros de las mujeres la sostenibilidad de la vida"; la regularización de las mujeres migrantes, una "medida necesaria para quienes trabajan en condiciones ilegales e inhumanas"; y la abolición de "cualquier forma de explotación laboral que se base en la subordinación económica de la mujer trabajadora".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.