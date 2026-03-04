Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Teherán responde con misiles y drones en Arabia Saudí, Kuwait y Catar

Israel amenaza con que cualquier sucesor de Jamenei en Irán será "un objetivo inequívoco para ser eliminado" El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha amenazado este miércoles con que cualquier sucesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país, será igualmente "un objetivo inequívoco para ser eliminado". "Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, así como para oprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco para ser eliminado", ha afirmado Katz. "No importa su nombre o dónde se esconda", ha recalcado. Así, ha hecho hincapié en que tanto él como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han dado orden al Ejército para que "se prepare para actuar a través de todos los medios disponibles para llevar a cabo esta misión, como parte integral de los objetivos de la operación 'León Rugiente'". "Seguiremos actuando con toda la fuerza, junto con nuestros socios estadounidenses, para desmantelar las capacidades del régimen y crear las condiciones para que el pueblo iraní lo derroque y lo reemplace", ha zanjado el ministro de Defensa israelí, según un comunicado publicado a través de sus redes sociales. Europa Press Compartir en X

La OIEA desmonta la excusa de Trump para atacar Irán: "no hay pruebas" de que estén fabricando una bomba nuclear El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha desmontado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Irán no está fabricando una bomba nuclear, o por lo menos "no hay pruebas" de ello. Así lo ha asegurado el director general de OIEA, Rafael Grossi, quien ha afirmado que "no hay pruebas de que Irán esté fabricando una bomba nuclear", si bien ha tachado de preocupante que Teherán no haya dado "pleno acceso" a los inspectores de la agencia para verificar sus instalaciones nucleares. "He sido muy claro y consecuente en mis informes sobre el programa nuclear iraní: si bien no hay pruebas de que Irán esté fabricando una bomba nuclear, su gran arsenal de uranio enriquecido de grado casi bélico y la negativa a conceder pleno acceso a mis inspectores son motivo de grave preocupación", ha expresado en redes sociales. Grossi ha reiterado nuevamente que "a menos que Irán ayude al OIEA a resolver los problemas de salvaguardias pendientes", el organismo "no podrá garantizar que el programa nuclear iraní tenga fines exclusivamente pacíficos". El director del OIEA ha repetido además estas declaraciones a la cadena CNN, asegurando que si bien hay "muchos elementos" que son "motivo de grave preocupación" -como la acumulación de enormes cantidades de material de grado casi militar o la falta de transparencia en inspecciones- no tienen información que indique que hay "un programa estructurado para construir un arma nuclear". "Sí, hay muchas razones para preocuparse, pero no iba a haber una bomba mañana o pasado mañana. Obviamente muchos países, ese es el caso de Estados Unidos o Israel y de otros, pueden tener la impresión de que todas estas actividades están dirigidas directamente a la fabricación de un arma nuclear", ha explicado, afirmando, no obstante, que el OIEA no "juzga propósitos". El Ejército israelí ha asegurado este mismo martes que sus fuerzas han atacado un complejo "secreto" parcialmente subterráneo ubicado cerca de la capital de Irán, Teherán, en el que científicos iraníes trabajaban supuestamente para desarrollar armas nucleares. Europa Press Compartir en X

El petróleo brent sube más del 2% y acumula una revalorización del 12% desde el ataque a Irán El barril de petróleo brent sube algo más del 2% en la apertura de este miércoles y acumula una revalorización superior al 12% en las tres últimas jornadas, después de que el pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzarán una ofensiva militar conjunta contra Irán. Según los datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 7:15h de este miércoles, el brent sube el 2,21%, hasta los 83,20 dólares. El precio del crudo se revaloriza hoy con menor intensidad que en sesiones previas: en la víspera, cerró con un alza del 4,71%, aunque llegó a superar los 85 dólares por barril (niveles no vistos desde julio de 2024); y el pasado lunes el 7,26%. EFE Compartir en X

Esta noche, Especial 'El Objetivo: La Nueva Guerra' | A las 23:00h en laSexta El conflicto en Oriente Próximo ha escalado desde el reciente ataque de Estados Unidos contra Irán, que ha acabado con la muerte del ayatolá Alí Jamenei. Esta noche, a partir de las 23:00h, puedes ver en laSexta nuestra programación especial, con un especial 'El Objetivo: La Nueva Guerra': Ana Pastor entrevista al exministro de Exteriores Josep Borrell y recoge el análisis de los mejores expertos para entender cómo nos puede afectar este ataque. Compartir en X

📺¿Cuánto puede aguantar Irán? Donald Trump adelantó que podría estar atacando Irán durante "cinco semanas", mientras que Teherán tiene que hacer frente a dos países de los que más gasto invierten en Defensa. ¿Hasta cuándo podrá aguantar? De los tres principales en disputa, Estados Unidos es con diferencia la nación que más invierte en defensa. De hecho, es la primera del mundo con diferencia. Irán, por su parte, gasta incluso menos que Israel. Ahora bien, es quien más misiles balísticos tiene. El arsenal de misiles iraní se estima que se encuentra entre las 3.000 y las 6.000 unidades, entre los que se incluyen artefactos de todo tipo de alcance y capacidad. Partiendo de una estimación matemática, si la guerra durara dos meses, el régimen ayatolá podría lanzar 100 misiles al día, repartidos entre los seis países a los que está bombardeando Israel y sus vecinos del Golfo antes de quedarse sin ese material armamentístico. ¿Cuánto puede aguantar Irán? El arsenal balístico iraní podría rondar entre las 3.000 y 6.000 unidades Elia Gonzalo Compartir en X

Estados Unidos revela la identidad de los 4 soldados muertos en un ataque en Kuwait El Ejército de Estados Unidos reveló este martes los nombres de los cuatro reservistas que perdieron la vida el pasado domingo en Kuwait tras la explosión de un dron iraní, en uno de los incidentes más recientes del conflicto en Medio Oriente. Entre los fallecidos se encuentran: El capitán Cody Khork , de 35 años, originario de Florida

, de 35 años, originario de Florida El sargento Noah Tietjens , de 42 años y originario de Nebraska

, de 42 años y originario de Nebraska La sargento Nicole Amor , de 39 años y de Minesota

, de 39 años y de Minesota El sargento Declan Coady, de 20 años, de Iowa Fotografías de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, que muestra a los cuatro reservistas que perdieron la vida el pasado domingo en Kuwait. Los cuatro soldados estaban asignados al Comando de Sostenimiento, unidad encargada de apoyo logístico. El Ejército destacó que publicando sus nombres busca reconocer su servicio y rendir homenaje a los miembros caídos de las fuerzas armadas. Según un comunicado oficial, el incidente continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron la explosión y la muerte de los militares, mientras las operaciones en la región permanecen bajo estrictas medidas de seguridad. El ataque ocurrió el domingo en el puerto de Shuaiba, donde se encuentra un centro de operaciones táctico estadounidense, el dron impactó el establecimiento tras evadir las defensas aéreas, de acuerdo con el Comando Central. Los nombres de los otros dos soldados estadounidenses que perdieron la vida durante este ataque el fin de semana no fueron revelados porque las familias no han sido notificadas, de acuerdo con medios locales. EFE Compartir en X

Estados Unidos evacua al personal "no esencial" de sus embajadas de Arabia Saudí, Omán y Chipre Estados Unidos ha anunciado este miércoles la evacuación de su personal "no esencial" y sus familiares en las embajadas de Arabia Saudí, Omán y Chipre por motivos de seguridad, dada la escalada de las hostilidades en Oriente Próximo, tras su ofensiva lanzada junto a Israel contra Irán el pasado sábado. "Tras el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán el 28 de febrero, ha habido una amenaza constante de ataques con drones y misiles por parte de Irán, y de importantes interrupciones en los vuelos comerciales", ha señalado la legación estadounidense en Arabia Saudí a través de su propia página web. Ante esta coyuntura, ha agregado la Embajada en esa misma comunicación, el Ejecutivo de Estados Unidos tiene una "capacidad limitada" para "ofrecer servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses". Las representaciones de Washington en Omán y Chipre han emplazado asimismo al personal no esencial y sus familias a abandonar estos países, con mensajes similares en sus correspondientes páginas web. Esta decisión llega después de que la Administración de Donald Trump haya anunciado en la víspera el cierre de su Embajada en Kuwait alegando la misma causa y días más tarde de autorizar la salida de su personal no esencial de la legación diplomática en Israel aludiendo a "riesgos de seguridad", apenas horas antes de que ambos iniciaran su campaña de ataques contra Teherán. laSexta.com Compartir en X

🔴 Muere una niña de 11 años en Kuwait, herida por la caída de metralla en el marco de los ataques de Irán El Ministerio de Salud de Kuwait ha anunciado en la madrugada de este miércoles la muerte de una niña de 11 años tras haber resultado herida por metralla en una noche en la que la cartera de Defensa ha afirmado haber detectado e interceptado "varios objetivos aéreos hostiles" sobre sus cielos, en el marco del cruce de ataques entre Irán y Estados Unidos e Israel, desde que estos dos países iniciaran su campaña militar contra Teherán el pasado sábado. "Una niña de 11 años, residente en el país, ha resultado herida por metralla en una zona residencial de la gobernación de la capital", ha indicado el Ministerio de Salud kuwaití en un comunicado, difundido por la cartera de Información, en el que ha señalado que la menor ha muerto poco después. El portavoz de Salud, Abdulá al Sanad, ha informado en la nota de que, tras ser notificados acerca del incidente, "los equipos médicos de emergencia comenzaron a atender el caso in situ". "Se han realizado maniobras de reanimación en la ambulancia mientras la niña era trasladada al hospital, las cuales han continuado durante aproximadamente media hora a su llegada al Hospital al Amiri", ha explicado Al Sanad, antes de señalar que, "sin embargo, ha fallecido a causa de las heridas". El portavoz del ministerio, que ha transmitido las "más profundas y sinceras condolencias a la familia" de la menor por parte del Ministerio, ha señalado que "cuatro familiares, incluida la madre de la niña, se encuentran actualmente en evaluación médica y se encuentran bajo observación en el hospital para garantizar su bienestar y hacer seguimiento de su estado de salud". En cuanto a la procedencia de la metralla, el mismo ministerio de Información ha difundido un comunicado de Defensa en el que el portavoz de la cartera militar, el coronel Saud Abdulaziz al Atwan, ha declarado que al amanecer se han detectado e interceptado varios objetivos aéreos hostiles dentro del espacio aéreo kuwaití". "Estos objetivos han sido atacados y destruidos", ha agregado. En este sentido, Al Atwan ha señalado que "como resultado de la interceptación, han caído escombros sobre un edificio residencial en el país, causando víctimas y daños materiales", aunque entonces no ha precisado si son muertos o heridos ni indicado el número de afectados. Europa Press Compartir en X

Un ataque iraní con dron causa incendio cerca del consulado de Estados Unidos en Dubái Un dron impactó este martes en los alrededores del consulado de Estados Unidos en Dubái, lo que causó un incendio pero no víctimas, en un nuevo ataque contra posiciones estadounidenses en la región como represalia por la operación lanzada por Washington e Israel. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó ante la prensa que "lamentablemente un dron impactó un estacionamiento adyacente al edificio" del consulado, provocando un incendio. Según la Oficina de Prensa de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y lograron extinguir el fuego. Vídeos publicados en redes sociales muestran llamas y una gran columna de humo que se eleva de las proximidades del edificio del consulado estadounidense. No es la primera sede diplomática blanco de ataques. Ayer, la embajada de Estados Unidos en Riad fue alcanzada por dos drones, que provocaron un incendio y daños materiales menores en el edificio, pero no víctimas. Ante esta situación, el Gobierno estadounidense anunció este martes el cierre de sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí, aunque esta última de manera temporal. EFE Compartir en X

Decenas de muertos y heridos por ataques de Israel contra el sur y el este de Líbano Más de diez personas han muerto y una veintena han resultado heridas a consecuencia de una nueva oleada de ataques efectuados en la madrugada de este miércoles por el Ejército israelí contra distintos puntos de Líbano. El Ministerio de Sanidad libanés ha cifrado en seis los muertos y ocho los heridos después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan lanzado sendos ataques contra edificios residenciales en las localidades de Aramun, en la gobernación de Monte Líbano, y de Saadiyat, en la región de Chouf. Por otra parte, se ha registrado un bombardeo del Ejército israelí contra un bloque de pisos en Baalbek, en el este de Líbano, que se ha saldado con cinco víctimas mortales y 15 damnificados, de acuerdo con la NNA. Otras tres personas han sido dadas por desaparecidas mientras equipos de Defensa Civil, la Cruz Roja libanesa, la municipalidad de Baalbek y otras asociaciones están trabajando para retirar los escombros y hallar su paradero. Se han registrado asimismo ataques del Ejército israelí contra un hotel situado en la zona de Hazmiye-Baabda, localidad a las afueras de Beirut que alberga la sede de la Presidencia así como de algunos ministerios. Horas antes, las FDI han emitido una orden de evacuación para los residentes de hasta 16 municipios del sur del país, entre ellos Markaba, Hula, Majdel Selm, Chakra y Bani Hayane, emplazando a los habitantes a abandonar sus hogares "inmediatamente". En un comunicado, el Ejército israelí ha alegado que "permanecer cerca de elementos o infraestructuras de Hezbolá pone en peligro la vida", en la que constituye la tercera jornada de ataques en Líbano desde que el pasado sábado iniciara junto a Washington su campaña militar contra Irán. Estas víctimas se suman a las más de 50 registradas en la víspera por las autoridades libanesas, que han estimado además en 355 los heridos por los bombardeos de las FDI. Europa Press Compartir en X

