Ferreras: "Aznar fue impresentable con la guerra de Irak, con su no comparecencia, con sus mentiras y con su caradura"

Ferreras cuestiona la postura del PP ante el envío de una fragata junto al Charles de Gaulle a Chipre tras el ataque en la región: "¿Están a favor o en contra?". Además, critica que Aznar "no es referencia para nada" por su papel en la guerra de Irak.

El presentador y director de Al Rojo Vivo Antonio García Ferreras se ha pronunciado sobre la postura del Partido Popular ante el conflicto con Irán y el debate sobre el envío de una fragata española como apoyo a la misión liderada por el portaaviones francés Charles de Gaulle en Chipre.

Durante su intervención, Ferreras ha planteado la posición que, a su juicio, debería aclarar el principal partido de la oposición: "Una pregunta interesante para el PP: ¿usted está a favor o en contra? ¿Están a favor o en contra de que se envíe esa fragata acompañando al Charles de Gaulle a Chipre como refuerzo o como apoyo a un país que ha recibido un ataque?".

El periodista también criticó las acusaciones del PP sobre la tardanza del Gobierno en comparecer tras el ataque, defendiendo la cronología de los hechos: "Pero tienen un problema con el espacio-tiempo. El presidente del Gobierno ha comparecido tres o cuatro días más tarde del ataque. El ataque fue el sábado. Hoy es viernes y hablan de siete días".

Además, Ferreras hizo referencia al precedente de la Guerra de Irak para reprochar al expresidente José María Aznar su actuación en aquel momento: "Y, hombre, la referencia no es Aznar para nada. Aznar fue impresentable con la guerra de Irak y con su no comparecencia. Con sus mentiras y con su caradura: es el único del trío de las Azores que sigue sin pedir perdón. Ha pedido perdón Tony Blair, ha pedido perdón. El propio George Bush, presidente de Estados Unidos. Aznar no, y todavía sigue dando lecciones de autoridad moral".

