¿Qué pasa con los aliados de Irán? China se limita a esperar cómo evoluciona la guerra y Rusia aprovecha para volver al mercado del petróleo

Los detalles Más allá de declaraciones de condena contra los ataques de EEUU e Israel, ninguno ha hecho mucho amago de ayudar a Irán en la guerra.

Una semana después del inicio del conflicto en Irán, la república islámica utiliza recursos rusos para atacar a las defensas estadounidenses, aunque el apoyo de sus aliados tradicionales sigue siendo incierto. China observa el desarrollo del conflicto con la esperanza de beneficiarse si Estados Unidos se involucra más, ya sea por la venta de recursos o la reconstrucción de Irán. Por su parte, Rusia mantiene una postura cautelosa para no afectar su relación con Estados Unidos, especialmente en el contexto de Ucrania. Sin embargo, ve una oportunidad de negocio en el petróleo, ya que el bloqueo del Golfo Pérsico podría permitirle reingresar a mercados internacionales, aprovechando la escasez del producto.

Ha pasado una semana del inicio de la guerra en Irán, y ya hay informaciones que desvelan cómo la república islámica está aprovechando los recursos rusos para lanzar ataques precisos que logren vulnerar las defensas estadounidenses. Sin embargo, poco más se sabe del apoyo de los aliados históricos de Irán en su conflicto con EEUU e Israel.

Más allá de alguna declaración condenando los ataques contra Teherán, ni China ni Rusia se están involucrando mucho en este conflicto, al menos de cara al público. Una evidencia de que es muy diferente ser socios diplomáticos o inversores a verdaderos aliados dispuestos a mover ejércitos en apoyo de un régimen o tener realmente capacidad de influencia para hacer algo.

En el caso de China, se encuentra a la espera de ver cómo evoluciona el conflicto, que puede convertirse en una oportunidad. Si Estados Unidos perpetúa su ofensiva contra Irán y se convierte en un nuevo Irak o un Vietnam, ganará.

Si EEUU sigue moviendo tropas a la zona y gastando armamento, también ganará porque necesitará recursos que podrían salir del país asiático. En caso de que EEUU destruya Irán, habrá que reconstruir el país y podrá hacer negocio. La opción más probable de que pierda es que se cambie de régimen en Teherán por uno que no le convenga. Pero hasta que eso pase, solo le queda esperar.

Atención desviada de Ucrania

Por su parte, Rusia no se ha involucrado mucho por Ucrania. Vladímir Putin lleva tiempo manteniendo una relación más o menos cordial con Donald Trump, intentando ganarse al estadounidense para que le deje libertad en Ucrania.

Si decidiese criticarle por el ataque a Irán, y ayudase a los iraníes, podría peligrar su situación actual y que Washington decidiese aumentar la ayuda a Ucrania. Cuanto más tiempo, dinero y energías emplee EEUU en Irán, menos lo hará en Ucrania.

Además, Rusia también tiene oportunidad de hacer negocio. Es el tercer productor mundial de petróleo con diez millones de barriles diarios, pero las sanciones internacionales por la guerra le han sacado de gran parte del mercado mundial.

Actualmente, solo le compran los que están dispuestos a saltarse las sanciones, pero ahora que el Golfo Pérsico, la principal zona productora, está bloqueada, puede escasear este producto esencial. Así, Rusia puede volver a intentar entrar a los mercados. De momento, ha vuelto India, que ha recibido autorización para saltarse las sanciones y comprar a Rusia temporalmente. Como dicen los rusos: "Para unos dolor, para otros alegría".

