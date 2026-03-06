Proyecto Islero: cuando Francisco Franco persiguió que España tuviera su propia bomba atómica

El contexto El Generalísimo buscó impulsar un proyecto nuclear en nuestro país, algo que podía ayudar a España a fortalecer su defensa y, además, mejorar nuestras conexiones a nivel internacional.

Hace 60 años, Francisco Franco tenía un deseo: sumarse a la carrera nuclear. En plena Guerra Fría, la dictadura tenía un plan secreto que bautizaron como Proyecto Islero. El objetivo era claro: crear su propia bomba atómica.

A la cabeza de estre proyecto se encontraba Guillermo Velarde, que se podría considerar como el 'Oppenheimer' español, que era comandante de aviación y, además, ingeniero aeronáutico y físico nuclear.

Pero ¿qué llevo a Francisco Franco a impulsar un programa nuclear en nuestro país? Contar con una bomba atómica podía ayudar a fortalecer la defensa nacional. Y, además, para el Generalísimo, la investigación nuclear le permitía conectarse internacionalmente.

El dictador debía disimular este interés debido a los acuerdos a los que había llegado con Estados Unidos, prometiéndoles que la investigación se iba a limitar a los usos civiles de la energía nuclear. Si EEUU se llegaba a enterar de las pretensiones de Franco, podría significar un bloqueo económico y un embargo.

La bomba nuclear que pudo ser

Y así nació el proyecto Islero, bautizado por Velarde como el toro que mató a Manolete. Contar con un dispositivo de estas características suponía mucho poder en un país tan pequeño como España. Y lo más interesante de este proyecto es que quedo demostrado que España habría sido capaz de conseguirlo.

Como señala Natividad Carpintero, que ayudó al físico nuclear a elaborar su libro,"el proyecto de viabilidad estaba hecho; estaba el proyecto de la bomba de plutonio, los detonadores que se iban a utilizar, la fuente de neutrones, se tenía el sincronismo de disparo y se estaba trabajando con la metalurgia del plutonio. Estaba muy avanzado".

El accidente en Palomares

Pero, mientras España se encontraba en plena investigación sobre cómo fabricar uno de esos dispositivos, se produjo un accidente aéreo en Palomares, Almería. En 1960, en plena Guerra Fría, Estados Unidos decidió blindarse ante las amenazas de la URSS. Para ello, desplegaron aviones B-52 cargados con bombas termonucleares, más potentes que las que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Esta operación se conocía como 'Cúpula de Cromo', y muchas de estas aeronaves sobrevolaron nuestro país.

Salían de la costa Este de EEUU para, después, entrar a nuestro país a través de Galicia. En el aire, se reabastecían de combustible. En 1966, una de estas operaciones rutinarias terminó de la peor manera.

Un B-52 terminó chocando con un avión nodriza, cargado con 60.000 litros de combustible. Las cuatro bombas nucleares que se encontraban en su interior se perdieron: tres aterrizaron en tierra y una en el mar. Además, decenas de piezas de las aeronaves también poblaron los terrenos de la zona.

El ejercito estadounidense trabajaba contrarreloj para encontrar la bomba que había caído en el mar. Pero fue un pescador que faenaba en la zona, que después fue conocido como 'Paco el de la Bomba', el que les terminó dirigiendo hasta el lugar donde estaba había caído.

Al lugar del accidente acudió, como no, Velarde, para poder hacer una investigación del asunto. Los estadounidenses habían enviado al general Wilson y, por ese motivo, España envío al físico nuclear. Este debía informar al capitán general Muñoz Grandes, vicepresidente del Gobierno.

Cuando visitó la zona del accidente, el científico vio que en el cráter que había dejado la bomba había un plástico oscuro. Tomó varios trozos y, tras analizarlos, comprobó que era espuma de poliuretano.

La visita le sirvió al físico para descubrir el mecanismo detrás de las bombas, una información con la que contaban muy pocos países. Esto hizo, además, que el científico adquiriera una gran relevancia.

Sus hallazgos consiguieron que se reuniera con el mismísimo Generalísimo. Velarde compartió un informe muy detallado con el dictador, pero este, sin embargo, señaló que había unos inconvenientes muy claros que indicaban que era mejor posponer el proyecto, una idea que no fue del agrado del físico nuclear. Pero ¿qué pudo llevar a Franco a vetar la bomba atómica?

Las consecuencias del accidente

La dictadura quiso evitar que se informara sobre el accidente. Pero medios internacionales, como 'The New York Times' afirmaban que "las tierras españolas estaban contaminadas". Los tabloides ingleses también compartieron el desastre nuclear.

En ese momento, además, España debía proteger un turismo que estaba empezando a crecer. El accidente puso esa expansión en peligro, por ello la dictadura debía buscar un golpe de efecto que permitiera disipar las dudas sobre la seguridad de nuestras aguas.

Así, a la mujer del embajador de Estados Unidos en nuestro país, que en ese momento era una de las encargadas del marketing de Pepsi Cola en Europa, le propuso a su marido y a Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, que se bañaran en una playa de la zona.

Fraga Iribarne se enfundó un bañador y, junto al embajador, se dieron un baño en la playa, protagonizando una de las escenas más icónicas de la historia de la dictadura que, además, llegó a todo el mundo.

Fuga silenciada

Aunque se vendió que no había contaminación, esto no reflejaba la realidad. El ejército estadounidense fue el encargado de llevar a cabo esta descontaminación. Como señala José Herrera, iban casa por casa midiendo la radioactividad. Si esta llegaba a un nivel determinado, echaban agua con una manguera. Pero si el nivel era más algo, encalaban las paredes, fijando las partículas de plutonio.

En los campos, araban la tierra a 30 centímetros, lo que hacía que los detectores de plutonio marcaran cero. Pero, al volver a arar, las partículas radioactivas volvían a salir a la superficie.

Además, presumían de haberse llevado la tierra contaminada, pero, como ha contado el investigador, "lo que se llevaron fueron 4.810 bidones de 208 litros, que suman exactamente mil metros cúbicos, de 27 mil metros cúbicos que se tenían que haber llevado".

Una energía que conecta

España quedó aislada tras la Segunda Guerra Mundial y la energía nuclear permitió al dictador seguir conectado a Estados Unidos. Tras lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki, EEUU presentó un proyecto llamado 'Átomos para la paz' que perseguía mostrar a la energía nuclear no como un arma de destrucción sino como una energía del futuro.

La Cara B

Cuando ocurrió el accidente de Palomares se iban a construir las dos primeras centrales nucleares en nuestro país. Y Franco, además, quería vender estos avances como algo muy español recurriendo a nuestras propias reservas de uranio.

El dictador inauguró una fábrica de este elemento radioactivo en Andújar, Jaén. Durante décadas trabajaron en ella más de 100 personas, que, en los años 70, comenzaron a morir de cáncer en su mayoría. En la fábrica no contaban con las mínimas medidas de seguridad. Y es que la dictadura abrazaba la tecnología, pero ocultaba sus efectos negativos.

El proyecto finalizado

Carrero Blanco, Arias Navarro o Adolfo Suárez mantuvieron su interés por el proyecto nuclear. Pero el abandono de Suárez de la presidencia supuso el inicio del fin del proyecto. Su sucesor, Calvo Sotelo, propuso la entrada de España en la OTAN donde impera la palabra de EEUU. Así, en 1981, el proyecto Islero se dio por finalizado.

España terminó firmando el Tratado de No Proliferación para entrar en la Comunidad Económica Europea. El mismo impedía desarrollar armas nucleares. Si España, durante la Transición o la democracia, hubiera mantenido ese proyecto, habría tenido problemas con EEUU y con sus socios europeos, lo que habría dificultado la entrada en la Unión Europea.

