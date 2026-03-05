Trump vuelve a la carga contra España: "Es una perdedora, no juegan en equipo y no vamos a jugar con ellos"

Mientras tanto... El presidente de Israel, Isaac Herzog, sigue la estela de Trump y asegura que España "está jugando un juego extraño e incomprensible" en la guerra contra Irán. Cree que Sánchez incumple "su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea".

En una entrevista con 'The Post', Donald Trump ha criticado a España por no permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para atacar a Irán. El presidente estadounidense ha calificado a España como un "perdedor" por no alinearse con sus objetivos y ha insistido en que el país debería apoyar sus ofensivas sin cuestionamientos. Además, ha señalado la falta de unidad en Europa, criticando también al primer ministro británico, Keir Starmer, por no permitir el uso de la base militar de las Islas Chagos. Trump ha expresado su frustración, afirmando que Starmer "no es Winston Churchill".

"Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor". Estas palabras son las que ha escogido este jueves el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para atacar y seguir amenazando a nuestro país. Todo después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le negase el uso de las bases militares de Rota y Morón para atacar a Irán.

Sin embargo, y pese a que en la jornada anterior sí que criticó la poca seriedad y solidaridad de España en la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán, en esta ocasión Trump ha cambiado de discurso en sus ataques. O mejor dicho, ha recuperado uno que ya ha usado en otras ocasiones contra Sánchez: el 5% en gasto en defensa en la OTAN. "No pagan. Son los únicos que votaron en contra del pago del 5% y son muy hostiles con todos", ha asegurado.

En una entrevista de este jueves con 'New York Post', el estadounidense ha criticado duramente a nuestro país el jueves. Para Trump somos un país "perdedor" y lo único que deberíamos hacer es acatar sus deseos, apoyar sus ofensivas contra el régimen iraní iniciadas el pasado 28 de febrero y "sin cuestionamientos". "Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor y Reino Unido ha sido muy decepcionante", ha expresado, repartiendo un poco las culpas y apuntando también a Keir Starmer.

"Starmer no es Churchill"

Por ello, el presidente de EEUU ha lamentado la falta de unidad entre sus objetivos y las acciones de Europa. Y, por ello, se queja y advierte: "No somos jugadores de equipo y tampoco vamos a serlo con España".

En la misma entrevista, a Trump le han dado la oportunidad de aclarar si es cierto que calificó a Starmer también como un "perdedor" y esta ha sido su respuesta: "Bueno, él no es Winston Churchill, déjame decirlo así". Y es que, no ha ocultado su frustración con respecto al primer ministro de Reino Unido. Tampoco le permiten usar a su antojo la base militar de las Islas Chagos, enclave importantísimo para EEUU en la guerra con Irán.

"Fue muy decepcionante su actuación, relacionada con nuestro tremendo ataque a una nación hostil", ha dicho y mantiene que "debería darnos, sin dudarlo, cosas como bases".

Israel, también contra España

Trump no es el único que ha puesto a España en su punto de mira. Este jueves, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha asegurado que España "está jugando un juego extraño e incomprensible" en la guerra de Oriente Medio.

Acusa al Ejecutivo de Sánchez de incumplir "su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea". Pero también se ha alegrado de que ahora se vea qué países respaldan a Israel en la guerra contra Irán y cuáles, no lo hacen, según su comunicado. "En este momento recordamos y vemos qué países se unen a la campaña. Quiénes nos respaldan, quiénes se comunican y nos apoyan, y también vemos a países como España", dijo.

Para el presidente Israel, España "no solo incumple su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, que debería haberse enfrentado al imperio del mal hace mucho tiempo, sino que, de alguna manera, está jugando un juego extraño e incomprensible".

