La Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por agresión sexual agravada y lesiones

La Fiscalía ha solicitado una condena de diez años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual agravado con acceso carnal y otro de lesiones. Además, se propone una orden de alejamiento de 13 años, siete años de libertad vigilada y ocho de inhabilitación especial para actividades relacionadas con menores. La denuncia se originó en septiembre de 2024, cuando Mir, entonces en el Valencia, fue acusado por una mujer a la que conoció en una discoteca. Tras ser detenido, quedó en libertad provisional. La jueza de Llíria decidió procesar a Mir y a otro futbolista, Pablo Jara, por delitos de agresión sexual.

La Fiscalía pide diez años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual agravado con acceso carnal y por otro de lesiones, según aseguró este jueves el periódico 'Las Provincias'.

Además, debería indemnizarla con 64.000 euros.

En septiembre de 2024, cuando Mir jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla, fue detenido tras haber sido denunciado por una mujer a la que había conocido en una discoteca y con la que fue a su casa junto con una amiga de ella y dos amigos del futbolista murciano.

Mir, que ahora juega en el Elche cedido por el Sevilla, pasó casi dos días detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro de lesiones. Además, uno de sus amigos, el también futbolista Pablo Jara, fue denunciado por la otra mujer.

Tras la detención de Mir y su declaración en el juzgado, donde negó los cargos y alegó que las relaciones fueron consentidas, el jugador quedó en libertad provisional y no se solicitó prisión preventiva por ninguna de las partes.

El pasado mes de octubre de 2025, la titular de la plaza número 8 del Juzgado de Instrucción de Llíria decidió procesar a Mir y a Jara por sendos delitos de agresión sexual, en el caso del primero con acceso carnal y empleo de violencia.

La jueza entendió que de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa se desprendían indicios y no meras sospechas que apuntan a que Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a la mujer que le denunció. Ahora la Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para el jugador.

