Vox expulsa a Ortega Smith definitivamente del partido y abre expediente disciplinario a Antelo

Los detalles El Comité de Garantías de Vox ha anunciado la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que ha cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.

Javier Ortega Smith ha sido expulsado de Vox por el Comité de Garantías, tras considerarse que cometió una "infracción muy grave" al negarse a cumplir con la resolución del Comité Ejecutivo Nacional sobre su relevo como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Esta decisión implica su pérdida de afiliación al partido. Además, el comité ha abierto un expediente disciplinario contra José Ángel Antelo, diputado en la Asamblea de Murcia, debido a sus declaraciones y acciones desde febrero, que han generado una crisis interna en la formación. Antelo ha sido suspendido de militancia e inhabilitado para ejercer cargos dentro de Vox, acusado de romper la unidad y confidencialidad del partido.

Javier Ortega Smith ya no forma parte de Vox. El Comité de Garantías de la formación de ultraderecha ha anunciado la expulsión del que era su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid hasta ahora al considerar que ha cometido una "infracción muy grave" al frustrar su relevo en ese cargo, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

"El Comité de Garantías --órgano independiente de Vox-- ha finalizado este jueves el expediente disciplinario de Javier Ortega Smith acordando su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por "infracción muy grave" al haberse negado a cumplir una resolución emanada del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba el cambio de portavocía en el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", señalan fuentes de Vox.

El comité también ha abierto un "expediente disciplinario" contra José Ángel Antelo, diputado en la Asamblea de Murcia, por los "hechos protagonizados y las manifestaciones" desde el pasado 26 de febrero, cuando cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia dimitieron en bloque para forzar su expulsión, aduciendo una "grave crisis de cohesión interna".

El mismo órgano ha decidido, de manera cautelar, suspender de militancia e inhabilitar a Antelo para ejercer "cualquier cargo" dentro de la formación, alegando la "especial gravedad de los hechos".

"Desde el momento en que tuvo conocimiento de su posible relevo como presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Murcia, José Ángel Antelo comenzó una escalada de declaraciones públicas, mensajes en redes sociales y filtraciones interesadas que buscaban blindar su permanencia en el cargo y dificultar las legítimas decisiones de la dirección del partido. Unas actuaciones que rompen con el principio de unidad y lealtad y faltan, además, al deber de confidencialidad (al desvelar comunicaciones privadas con la dirección del partido)", esgrimen.

Desde Vox recuerdan la acusación de Antelo a los diputados de haber falsificado su firma electrónica, algo que hizo --según este órgano-- "con la evidente intención de menoscabar su prestigio y ocultar la legítima voluntad de los representantes de Vox".

"A este comportamiento se suman las numerosas intervenciones de José Ángel Antelo en diversos medios de comunicación con manifestaciones que, lejos de suponer una simple expresión de su libre opinión, constituyen graves y falsas acusaciones contra el partido, el proyecto que Vox representa y sus afiliados y dirigentes. Actitudes todas ellas que derivan, como no puede ser de otra forma, en la denuncia de Antelo por parte de Secretaría General ante los órganos competentes de la formación", añaden desde la formación.

