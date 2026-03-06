El PP rechaza el envío de una fragata a Chipre sin pasar por el Congreso y acusa a Sánchez de "poner en peligro la vida de nuestros militares"

Los detalles El PP reclama al presidente Sánchez que obtenga el respaldo del Congreso de los Diputados para enviar la fragata Cristobal Colón a "un área donde ya hay nuevas operaciones militares activas".

El PP advierte al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no puede poner en peligro la vida" de los militares españoles sin la autorización del Congreso, por lo que le exige que someta a la Cámara el envío de un buque de guerra a Chipre.

Fuentes del PP a laSexta hacen esta petición después de que el Ejecutivo haya enviado la fragata 'Cristóbal Colón', "el buque de guerra más avanzado" de la Armada, para dar protección y defensa aérea a Chipre, país que sufrió un ataque como consecuencia de la guerra de Irán.

"El Gobierno ha mandado el buque de guerra más avanzado de la Armada a una zona de conflicto. Nuestra fragata y nuestros soldados se exponen a ser atacados en un área donde ya hay nuevas operaciones militares activas", advierten las citadas fuentes. Añaden que Sánchez "no puede poner en peligro la vida de nuestros militares sin la autorización del Congreso", trasa asegurar, además, que el Gobierno no cuenta con el respaldo de sus socios parlamentarios.

Tras denunciar que el principal partido de la oposición se ha enterado por la televisión del envío de la Cristóbal Colón a una zona de conflicto, señalan que el lema de Sánchez no es "No a la guerra" sino "No al Congreso" porque "evita cualquier tipo de límites establecido por ley y debate", enfatizan.

Los populares recuerdan que desde 2006, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y de Mariano Rajoy (PP) pidieron hasta 26 autorizaciones al Congreso en pleno o comisión para que el Ejército español participara en operaciones de todo tipo en el exterior.

La última fue en 2018, cuando se pidió autorización para incrementar la dotación de efectivos en la misión de la UE en Mali, recuerda el PP, que añade que desde entonces, con Pedro Sánchez, "nunca" una operación militar ha sido sometida a la consideración de la Cámara Baja.

Ante esta situación, exige que se informe a los españoles de la situación en el Congreso y que se lleve a la Cámara "de inmediato" la autorización como detalla la Ley de Defensa Nacional. Su objetivo también es saber, en sede parlamentaria, qué opinan los socios parlamentarios de Sánchez del envío de la fragata a una zona de conflicto.

Sánchez comparecerá en el Congreso, pero no se abren a una votación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el pleno del Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Medio.

Fuentes del Gobierno a laSexta señalan que la fragata ya navega rumbo al Mediterráneo Oriental al amparo del Artículo 17, de la Ley Orgánica 05/2005, de Defensa Nacional, que habilita al Ejecutivo a ordenar operaciones en el exterior cuando estén relacionadas con el interés nacional.

E insisten en que "se trata de continuar las labores de escolta, adiestramiento y cooperación bilateral" con el grupo aeronaval francés del Charles de Gaulle que la Cristóbal Colón ya venía desarrollando en el Mar Báltico. "No incumplimos ninguna ley. Lo que hacemos es cumplir con nuestros compromisos europeos", añaden.

