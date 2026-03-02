La guerra de Trump y Netanyahu contra Irán se expande y amenaza con arrastrar a Europa tras el ataque iraní en Chipre

¿Por qué es importante? Los ataques de Teherán contra bases americanas han extendido el conflicto a los países vecinos. Donald Trump avanza que la guerra no va a ser corta y que se prolongará durante semanas. La guerra tiene afectaciones directas que dejan a cientos de pasajeros atrapados y el comercio del gas y el petróleo paralizado.

El conflicto en Oriente Medio se intensifica con la participación de Hizbulá, que ha atacado instalaciones militares en el norte de Israel. La respuesta israelí ha sido contundente, con bombardeos en el Líbano que han causado numerosas víctimas. Estados Unidos también ha sido afectado, con aviones estrellados por "fuego amigo" kuwaití y ataques iraníes que han dejado varios militares muertos. Irán ha rechazado cualquier negociación con Estados Unidos, mientras que el conflicto se extiende a Arabia Saudí y Chipre. Las bolsas europeas han caído y el precio del petróleo ha subido significativamente. Alemania ha descartado participar en la guerra, mientras que la Unión Europea se prepara para las consecuencias. Donald Trump ha pronosticado que los bombardeos durarán un mes, destacando la complejidad de la operación militar.

La guerra en Oriente Medio cada vez es más amplia. La semana ha comenzado con un actor más en este conflicto con los ataques de Hizbulá contra instalaciones militares al sur de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, en lo que han sido sus primeros bombardeos contra el Estado judío desde la entrada en vigor del alto el fuego a finales de 2024.

La respuesta de Israel contra el Líbano ha sido inmediata y ha dejado al menos 31 muertos y 149 heridos tras una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano. Horas después, Israel ha anunciado el lanzamiento de una "campaña ofensiva" contra la milicia y ha anticipado "varios días" de bombardeos. "La organización terrorista Hizbulá pagará un alto precio por disparar contra Israel", ha amenazado el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, que ha dejado claro que la milicia es "un objetivo marcado para su eliminación".

En esta jornada hemos conocido que varios aviones estadounidenses se estrellaron este lunes, incluso viendo la imagen de uno de ellos cayendo en llamas mientras sus pilotos lograban escapar y aterrizar en paracaídas. Horas más tarde, el Comando Central del Ejército de EEUU (Centcom) ha explicado que su caída se ha debido a "fuego amigo" kuwaití y sus tripulantes lograron eyectarse a tiempo y están "en condición estable".

Según la Media Luna Roja, los ataques de EEUU e Israel han causado al menos 550 muertos. También se ha confirmado la muerte de tres militares estadounidenses por un ataque iraní que también dejó cinco heridos. Por parte de Israel hay reportadas 10 personas fallecidas entre el sábado y el domingo.

Mientras tanto, Irán ha dejado claro que no tiene nada que hablar con Estados Unidos. Así lo ha trasladado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, que desdice tanto al mandatario estadounidense como al ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, que dijo que su homólogo iraní, Abás Araqchí, le había hecho saber la disposición de Teherán a "cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad".

"Trump ha hundido la región en el caos con sus falsas esperanzas (...) Con sus acciones delirantes, ha transformado su eslogan "América primero" en "Israel primero" y ha sacrificado soldados americanos para las ansias de poder de Israel", ha condenado Larijani, que ha insistido en su portazo a Trump: "No negociaremos con Estados Unidos".

Ataques en Chipre y Arabia Saudí

Otro de los ataques más destacados que prueba la expansión del conflicto en las últimas horas ha sido el ataque con drones por parte de Irán contra una de las refinerías más grandes de Arabia Saudí. Las defensas antiaéreas saudíes lograron interceptar los aparatos que iban contra la refinería del gigante petrolero saudí Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, generando "un pequeño fuego" en las instalaciones y el cierre de algunas "unidades" como medida de precaución.

A todo esto hay que sumar el ataque con drones que ha impactado contra una base aérea británica en Chipre, ataque que ha hecho que se suspenda una reunión de ministros de la Unión Europea prevista para este lunes. El dron atacó la base de Akrotiri, que el ejército británico tiene en Limassol, tras reportarse varias explosiones al filo de la medianoche.

Como cabía esperarse, el conflicto en Oriente Medio ha sacudido de lleno a las bolsas europeas, con el Ibex 35 arrancando su sesión de este lunes con una caída del 2,9%, que le ha llevado a perder la cota psicológica de los 18.000 enteros y a situarse en los 17.830,5 puntos a las 9:00 horas. Las principales bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con bajadas del 2,06% para Milán, del 2,2% para Fráncfort, del 1,9% para París y del 0,6% para Londres.

Los ojos también estaban puestos en el petróleo, que se ha disparado más de un 9% hasta los 79,8 dólares el barril, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 8,8%, hasta los 72,9 dólares.

Alemania descarta participar en una guerra que según Trump durará un mes

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, ha descartado en una entrevista con la emisora Deutschlandfunk este lunes la participación de Alemania en la guerra contra Irán, explicando que Alemania no cuenta con bases militares en la zona ni con los medios militares correspondientes.

Sus palabras llegan después del comunicado emitido el domingo por Francia, Reino Unido y Alemania en el que aseguraban que considerarían tomar medidas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Medio.

"No hay margen de maniobra. Si no tenemos intención de hacerlo, entonces no lo haremos. No participamos en ello. Hablamos de la autoprotección de los soldados estacionados. Nos reservamos el derecho de proteger a nuestros soldados en la región si son atacados", añadió el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Kornelius, en una rueda de prensa.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido a la Unión Europea "estar preparada para las consecuencias" de la guerra. "Esta tarde (del lunes) discutiremos la situación general en una reunión del Colegio de Seguridad en la Comisión Europea porque desde la energía hasta (la cuestión) nuclear, desde el transporte, a la migración, la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias de estos recientes acontecimientos", ha explicado Von der Leyen.

La alemana señaló que "la estabilidad de la región es lo más importante" y que la "única solución es la diplomática y esto significa una transición creíble para Irán, la completa paralización de los programas nuclear y balístico y el fin de las actividades desestabilizadoras en la región".

El conflicto amenaza, por tanto, de lleno a la estabilidad de Europa, mientras Donald Trump avisa que los bombardeos se prolongarán durante cuatro semanas. El mandatario estadounidense ha lamentado las muertes de los tres soldados estadounidenses, aunque ha avanzado que "probablemente habrá más" muertos estadounidenses "antes de que se acabe" la guerra. "Este es el deber y la carga de un pueblo libre", ha añadido.

Trump reivindica que su Operación Furia Épica es "una de las ofensivas militares más complejas, más aplastantes, que haya visto jamás el mundo", mientras avanza que "todos" los sucesores de Jamenei que tenían en mente "están muertos". "Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Hemos calculado que serán más o menos cuatro semanas. Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas, así que aunque es un país fuerte, un país grande, tardaremos cuatro semanas, o menos", ha recalcado Trump, que ha puesto su actuación en Venezuela como ejemplo de lo que quiere lograr en Irán.

