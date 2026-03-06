Vox exculpa a Guardiola y señala a Génova mientras Feijóo les acusa de hacer "una pinza" con los socialistas en Extremadura

¿Por qué es importante? Abascal le ha quitado este viernes presión a la candidata de los 'populares' y ha responsabilizado a la dirección nacional del PP del bloqueo de las negociaciones después de que la Asamblea de Extremadura haya tumbado por segunda vez la investidura de Guardiola con el voto de Vox en contra.

A la segunda tampoco. La Asamblea de Extremadura ha tumbado este viernes por segunda vez la investidura de María Guardiola. Como se esperaba, Vox ha vuelto a votar en contra. Las manecillas del reloj de la democracia ya han echado a andar, porque tienen hasta el cuatro de mayo para alcanzar un acuerdo de Gobierno.

El líder de Vox, Santiago Abascal, le ha quitado este viernes presión a la candidata de los 'populares' y ha responsabilizado a la dirección nacional del PP del bloqueo de las negociaciones. "El problema no está siendo la señora Guardiola, que viniendo de planteamientos y posiciones políticas de mucha confrontación con Vox, parece que está haciendo un esfuerzo por acercarse a nuestros planteamientos y por aceptar la realidad electoral de Extremadura", ha dicho Abascal.

Tras esto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha respondido por estas palabras y, también, por tumbar la investidura de Guardiola. Ha dicho que están haciendo una pinza con los socialistas. "Sumando los votos de Sánchez, los votos de Podemos y los votos de Vox contra el PP. Eso queridos amigos es una pinza. Eso es una estafa. Y hemos de decirlo, y hemos de recordarlo a todos aquellos que tengan dudas", ha dicho.

"Con todo respeto pero también con toda determinación les quiero transmitir un mensaje muy concreto: Vox está a la deriva y los españoles necesitamos rumbo", ha remarcado en un acto público en La Bañeza (León) en el marco de la campaña electoral en esta comunidad.

Además, Feijóo ha enviado otro mensaje a los de Abascal: "Estamos obligados a buscar un pacto de estabilidad y demostrar que España cuenta con una alternativa" pues "no se puede reclamar firmeza y dar inestabilidad" y ha añadido: "A pesar de lo votado por Vox, el PP no va a fallar a los extremeños".

