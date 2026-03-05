Vox ni apoyará ni se abstendrá en la segunda votación de investidura de María Guardiola en Extremadura

La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, María Guardiola, este miércoles en la Asamblea de la región.

La segunda votación de investidura de María Guardiola como presidente de la Junta de Extremadura también fracasará este viernes. Así lo han confirmado a laSexta fuentes del Partido Popular (PP), que han confirmado a última hora de este jueves que durante la mañana Vox había trasladado su decisión de rechazar a la 'popular'. En este sentido, desde Génova concretan que "la comunicación tuvo lugar a primera hora del día", así como que tampoco "dejó lugar a ninguna otra posibilidad": "El 'no' lleva días decidido", aseguran.

De esta manera, la sesión prevista para este viernes a las 14:00 horas terminara en otro fracaso para la presidenta en funciones extremeña, pese a que le hubiera servido la abstención de los 11 diputados de los de Santiago Abascal. Algo que tampoco sorprende, puesto que Vox ya había advertido que en ningún caso esto era una opción, pues su sentido de voto sería 'sí' o 'no'. Además, el mismo Abascal avanzó durante la tarde del pasado miércoles -cuando tuvo lugar la primera votación de investidura- que era "difícil resolver en dos días" lo que no se ha "resuelto en dos meses".

Antes de esa votación, Guardiola había puesto la pelota en el tejado de Vox de cara a la segunda votación, incluso aseguró tener "la conciencia tranquila" porque había "hecho todo lo que estaba" en su "mano" para conseguir un acuerdo con Vox. En este sentido, Guardiola también emplazó a su interlocutor a "reunirse las veces" que fueran "necesarias" para alcanzar un pacto "justo" con el resultado electoral y el programa de cada partido.

Parte de la estrategia pasa ahora por ver quién lidera el relato, y el PP defiende que su "disposición a la negociación ha quedado acreditada": "Si el viernes no hay investidura, será por responsabilidad de Vox", afirman a Servimedia desde la dirección nacional del partido, que participa de forma directa en las conversaciones. En Génova también advierten a Bambú de que "ni las elecciones en Castilla y León ni cualquier otra motivación electoralista justifica que condenen a la provisionalidad a los extremeños" votando "lo mismo" que el PSOE de Pedro Sánchez.

Guardiola ha reclamado a Vox que reconsidere su posición porque "muchas de las cuestiones que ha puesto encima de la mesa" durante el debate "ya están acordadas". Fernández, por su parte, se esforzó en dejar claro que su formación sigue dispuesta a llegar a un acuerdo con el PP, a quien pidió "veracidad, garantías y compromiso".

Las peticiones de su partido, expuso, las tienen los 'populares' "encima de la mesa desde el mes de enero". Vox reclama a Guardiola ir "medida a media, partida a partida, paso a paso, presupuesto a presupuesto" en la primera fase de las negociaciones y después, si hay acuerdo, "será el momento de hablar de quién hace cada una de esas cosas".

En este sentido, Fernández también expresó su voluntad de "echar las horas que haya que echar" para "llegar a ese acuerdo", aunque precisamente desde el PP atribuyen la falta de acuerdo al lento "ritmo" de las conversaciones. Algo a lo que Guardiola le contestó que no existe ningún "impedimento" para impulsar "un proyecto" común y hacerlo, además, "cuanto antes".

Por eso, le volvió a dedicar varios guiños en materia agraria y fiscal prometiendo acometer varias de las propuestas de Vox. Fernández, pese a tener 10 minutos en el turno de réplica, ignoró el gesto y se limitó a trasladar en 30 segundos que Vox ya había dicho "todo lo necesario para que el cambio que necesitan los extremeños sea una realidad" y que "lo demás está en su mano".

