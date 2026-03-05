¿Es el envío de la fragata española un paso hacia la intervención de España en Irán? Moncloa diferencia entre disuasión y ofensiva

¿Por qué es importante? Desde el Gobierno desmienten que el envío de la 'Cristobal Colón' corresponde a una respuesta al ataque del dron iraní a una base militar británica en Chipre, sino que cumple las funciones de protección de la zona y evacuación de ciudadanos.

La fragata 'Cristóbal Colón', con un destacado historial desde su estreno en 2014, ha sido enviada a Chipre en medio de tensiones en Oriente Medio. Este movimiento ha generado controversia tras el desmentido del Gobierno español a la Casa Blanca sobre una supuesta cooperación militar. Moncloa niega la intervención en el conflicto, destacando que la misión es proteger la zona y evacuar ciudadanos, alineada con la OTAN y la UE. Aunque el envío podría sugerir un cambio de postura, España reafirma su oposición al conflicto y su enfoque en la defensa de la paz, manteniendo su negativa a facilitar bases a EEUU.

La fragata 'Cristóbal Colón' tiene un largo currículum desde que se estrenase en 2014 como buque de mando ocasional de la OTAN. Tres años después completó una histórica vuelta al mundo navengando 40.000 millas en 214 días. Además, ha estado desplegada en aguas australianas en misiones contra el terrorismo y en 2021 lanzó misiles en aguas escocesas. Desde entonces ha estado al servicio de la Armada en España, en el Mediterráneo y en Canadá.

Ahora, su envío a Chipre ante la tensión en Oriente Medio por los ataques de Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán ha reavivado la polémica que estallaba este miércoles después del desmentido del Gobierno de España a la Casa Blanca sobre una supuesta cooperación militar. De esta manera, cabe preguntarse si España ahora está interviniendo en el conflicto.

En Moncloa lo niegan rotundamente, incluso sus socios de coalición. Ambas alas del Ejecutivo diferencian entre derecho a la defensa europea en cuyo marco se contemplan actuaciones disuasorias frente a actuaciones activas relacionadas con el ataque sobre Teherán. Así, desmienten que esto sea una respuesta al ataque del dron iraní a una base militar en Chipre, sino que cumple las funciones de protección de la zona y evacuación de ciudadanos, en la misma línea que Reino Unido, Grecia o Francia.

De hecho, España insiste en que su actuación siempre va a estar alineada con los intereses de la OTAN y de la Unión Europea (UE) como miembro de ambas. En este sentido, subraya que su prioridad es el marco internacional y la defensa de la paz. De esta manera, enmarcan el movimiento en la defensa de un socio como Chipre que si bien no pertenece a la OTAN, sí a la UE; pero también en la protección de otro socio como es Reino Unido -fue una de sus bases en el Mediterráneo la afectada- que sí pertenece a la Alianza Atlántica y no al grupo de países europeos.

Ahora bien, aunque el envío de la 'Cristóbal Colón' pueda parecer un paso más, el Gobierno defiende que la postura de España no ha cambiado, que sigue siendo la misma: la de una oposición rotunda al conflicto. No obstante, pese a que sea un apoyo logístico este es un movimiento que conecta a España aunque sea indirectamente con él.

Por eso, las decisiones que se habían tomado hasta ahora no daban lugar a dudas. En concreto, la evacuación de españoles residentes en la zona y la negativa del Gobierno a permitir a EEUU usar las bases de Morón y Rota para el repostaje de sus medios aéreos que participan en el conflicto.

Respecto a los militares españoles desplegados en las zonas de conflicto, cabe destacar que en Irán no hay, pero sí se reparten hasta mil efectivos entre Turquía, Irak, Líbano y Mar Rojo. A ellos se suman, como parte de la OTAN y siempre en misiones de paz, los 200 tripulantes militares de la fragata.

