La fijación de Trump con Irán viene de lejos: todos los cambios de justificación del ataque que generan dudas sobre el objetivo real

¿Por qué es importante? Hasta ahora, EEUU ha cambiado al menos tres veces la justificación: de plantearla como un golpe contra el régimen, a descartar el cambio de Gobierno; pasó del argumento nuclear a centrarse en los misiles balísticos; y, también, lo ha justificado como una acción para proteger las fuerzas estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una prolongada fijación con Irán desde su primer mandato, cuando retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear. En 2020, ordenó el asesinato del líder militar iraní Soleimani, lo que provocó promesas de venganza por parte de Irán. Trump ha afirmado que Irán ha intentado asesinarlo en dos ocasiones durante su campaña electoral, aunque sin pruebas. En su segundo mandato, Trump ha impuesto más sanciones y atacado instalaciones nucleares iraníes, cambiando varias veces la justificación de estos ataques. Mientras tanto, Israel ha bombardeado la sede de la Asamblea de Expertos en Teherán, buscando desestabilizar la elección del nuevo ayatolá.

"Lo atrapé antes de que él me atrapara", ha dicho el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sobre Ali Jamenei. La fijación de Trump con Irán viene de lejos, desde el primer mandato. Entonces Trump sacó a EEUU del programa nuclear y el expresidente iraní Ahmadineyad le dijo que había "elegido el camino de la guerra". Y Trump lo eligió aún más. En 2020 mató a uno de los líderes militares más importantes de Irán, Soleimani, tras lo que Irán prometió venganza y, desde entonces, Trump asegura que Irán lo ha intentado matar hasta en dos ocasiones.

Las dos casualmente durante la campaña electoral y sin pruebas. Dijo que había tenido que tomar medidas de seguridad, cambios de rutas y de aviones. También dijo que los habían hackeado y que Irán tenía varias células en el país para exterminarlo. Teherán siempre lo negó, pero Trump no olvida. "Sería terrible para ellos. Si lo intentan serán aniquilados, sería el final. He dejado instrucciones. No quedará nada", advertía.

Así, en este el segundo mandato la fijación ha seguido. Ha habido más sanciones contra Irán, se han atacado instalaciones nucleares, el año pasado la guerra de los 12 días y, ahora, "la de las cuatro o cinco semanas", como dice él. ¿Qué razones o excusas tiene el Gobierno Trump ahora? Pues depende cuando se pregunte.

Hasta ahora, EEUU ha cambiado al menos tres veces la justificación del ataque a Irán. De plantearla como un golpe contra el régimen, a descartar el cambio de Gobierno. Pasó del argumento nuclear a centrarse en los misiles balísticos. Y también ha justificado el ataque como una acción para proteger las fuerzas estadounidenses. Todos estos cambios han generado dudas sobre el objetivo real de la ofensiva.

Mientras, la prueba definitiva de su objetivo, descabezar el régimen, está en que Israel ha bombardeado la tarde de este martes el lugar donde se reunía la cúpula de Teherán para elegir a su nuevo ayatolá: la sede de la Asamblea de Expertos, donde aún no se sabe si estaba alguno de sus 88 miembros. Tel Aviv quiere el caos en Irán, quiere reventar la designación del nuevo líder, demostrarles que sabe donde están sus lideres y que puede acabar con ellos una y otra vez.

