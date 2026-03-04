Yolanda Díaz convoca a los agentes sociales para "tomar medidas con carácter inmediato" ante las consecuencias de la guerra en Irán

Los detalles Durante la jornada 'El poder del trabajo en tiempos de algoritmos: reinventando el empleo digno', Díaz ha anunciado una reunión urgente con los agentes sociales y ha lanzado un mensaje ante las amenazas de EEUU: "No aceptamos chantajes ni lecciones de nadie".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a la patronal y a los sindicatos para tomar medidas inmediatas ante el conflicto en Irán, reivindicando la soberanía de España frente a las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump. Durante una jornada sobre el empleo digno, Díaz ha subrayado que España no acepta chantajes y ha anunciado una reunión urgente con agentes sociales. Además, ha criticado al entorno de Trump y ha avanzado que el Gobierno activará medidas de protección social. Díaz ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a decidir su postura respecto a Trump y ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la protección de los ciudadanos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a la patronal y a los sindicatos para adoptar medidas "con carácter inmediato" ante la escalada del conflicto en Irán. Al mismo tiempo, ha reivindicado la soberanía de España, "un país de paz", frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No aceptamos chantajes ni lecciones de nadie", ha subrayado este miércoles durante la jornada 'El poder del trabajo en tiempos de algoritmos: reinventando el empleo digno', en la que ha anunciado la reunión urgente con los agentes sociales. Díaz ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad en "días claves para pensar el futuro", en un contexto —ha dicho— en el que los algoritmos y la tecnología ya forman parte de la vida cotidiana y del funcionamiento de las empresas.

La ministra también ha cargado contra el entorno del mandatario estadounidense. "Los hombres de Trump han entendido que sin las instituciones no vale su poder. Los oligarcas buscan el poder desde las administraciones porque tienen miedo de que lo usemos a nuestro favor. Tratan de impedir que los países legislen en materia de algoritmos", ha sostenido.

En el plano interno, ha avanzado que el Gobierno activará medidas vinculadas al escudo social. "Vamos a proteger a nuestra gente y, por tanto, vamos a tomar con carácter inmediato medidas que tienen que ver con la protección de los arrendatarios y las personas inquilinas, la cesta de la compra y la energía", ha detallado.

Díaz también ha interpelado directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Tiene que elegir si quiere ser un patriota o un siervo de Trump. Tiene que decidir si quiere cumplir con el artículo 1 de la Constitución".

"Nosotros sí somos españoles y vamos a proteger a nuestra gente", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.