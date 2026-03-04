El PP pide a Sánchez que comparezca en el Congreso para explicar "la posición" del Ejecutivo ante el conflicto de Irán y las relaciones con EEUU

El contexto La petición de los 'populares' en la Cámara Baja llega después de una comparecencia institucional del presidente del Gobierno este miércoles en la que ha reafirmado su rechazo a las actuaciones de EEUU en Oriente Medio.

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso para explicar la posición del Ejecutivo frente al conflicto con Irán y las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Esta petición surge tras las declaraciones de Sánchez desde Moncloa, donde apeló al "no a la guerra" de José Luis Rodríguez Zapatero, abogando por una solución diplomática en Oriente Medio. Trump criticó a España por su rechazo al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y por negar el uso de bases militares. Alberto Núñez Feijóo y Ester Muñoz exigen que Sánchez explique las decisiones de política exterior y su impacto en los intereses de España. Feijóo subraya la importancia de mantener relaciones con EE.UU., principal inversor y proveedor de gas, y critica a Sánchez por supuestamente arriesgar los intereses españoles.

El Partido Popular (PP) ha registrado este miércoles una solicitud de comparecencia urgente para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dé cuenta" ante el Pleno del Congreso de "la posición" del Ejecutivo ante el conflicto de Irán, así como de "la situación de las relaciones bilaterales con Estados Unidos (EEUU)" una vez que su presidente, Donald Trump, ha amenazado con cortar las relaciones comerciales.

La petición se ha presentado después de que Sánchez enarbolase durante una declaración institucional desde Moncloa a primera hora de este miércoles el "no a la guerra" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para pedir una solución "diplomática y dialogada" al conflicto en Oriente Medio, después de Trump afirmase que España había sido "un socio terrible" por expresar su rechazo al ataque de EEUU e Israel contra Irán, y negarles a los norteamericanos el uso de las bases de Morón y Rota en la ofensiva.

"¿Ustedes creen que la situación que está viviendo España con sus aliados europeos y con EEUU es susceptible de ser ventilada con una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa a las nueve de la mañana? Esto exige una comparecencia en el Congreso de los Diputados", ha defendido este mismo miércoles el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

Unas horas después, su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, registró una petición para que, a la mayor celeridad, Sánchez "dé cuenta de la posición del Gobierno en relación con las decisiones adoptadas en política exterior, europea y de defensa, y el impacto que las mismas tienen para los intereses generales de España".

Asimismo, quieren que trate "el debilitamiento de la relación con los socios y aliados europeos, la situación de las relaciones bilaterales con EEUU y sus efectos de aislamiento en materia de seguridad; así como las actuaciones previstas para preservar nuestra seguridad nacional".

Por su parte, Feijóo ha defendido que España debe "preservar" su relación con EEUU dada su condición de primer inversor extranjero y principal proveedor de gas, y reclamó a Sánchez de que deje de poner en riesgo "los intereses" de los españoles por "quitarle unos votos a la izquierda radical".

