Ahora

Escalada bélica

El PP pide a Sánchez que comparezca en el Congreso para explicar "la posición" del Ejecutivo ante el conflicto de Irán y las relaciones con EEUU

El contexto La petición de los 'populares' en la Cámara Baja llega después de una comparecencia institucional del presidente del Gobierno este miércoles en la que ha reafirmado su rechazo a las actuaciones de EEUU en Oriente Medio.

Imagen de archivo de Alberto Núñez Feijóo.Imagen de archivo de Alberto Núñez Feijóo.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Partido Popular (PP) ha registrado este miércoles una solicitud de comparecencia urgente para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dé cuenta" ante el Pleno del Congreso de "la posición" del Ejecutivo ante el conflicto de Irán, así como de "la situación de las relaciones bilaterales con Estados Unidos (EEUU)" una vez que su presidente, Donald Trump, ha amenazado con cortar las relaciones comerciales.

La petición se ha presentado después de que Sánchez enarbolase durante una declaración institucional desde Moncloa a primera hora de este miércoles el "no a la guerra" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para pedir una solución "diplomática y dialogada" al conflicto en Oriente Medio, después de Trump afirmase que España había sido "un socio terrible" por expresar su rechazo al ataque de EEUU e Israel contra Irán, y negarles a los norteamericanos el uso de las bases de Morón y Rota en la ofensiva.

"¿Ustedes creen que la situación que está viviendo España con sus aliados europeos y con EEUU es susceptible de ser ventilada con una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa a las nueve de la mañana? Esto exige una comparecencia en el Congreso de los Diputados", ha defendido este mismo miércoles el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

Unas horas después, su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, registró una petición para que, a la mayor celeridad, Sánchez "dé cuenta de la posición del Gobierno en relación con las decisiones adoptadas en política exterior, europea y de defensa, y el impacto que las mismas tienen para los intereses generales de España".

Asimismo, quieren que trate "el debilitamiento de la relación con los socios y aliados europeos, la situación de las relaciones bilaterales con EEUU y sus efectos de aislamiento en materia de seguridad; así como las actuaciones previstas para preservar nuestra seguridad nacional".

Por su parte, Feijóo ha defendido que España debe "preservar" su relación con EEUU dada su condición de primer inversor extranjero y principal proveedor de gas, y reclamó a Sánchez de que deje de poner en riesgo "los intereses" de los españoles por "quitarle unos votos a la izquierda radical".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez recupera el "No a la guerra" y afirma que "el miedo a represalias de alguno" no definirá la posición de España
  2. Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Turquía afirma que ha interceptado un misil lanzado desde Irán que se dirigía a su espacio aéreo y se reserva el "derecho a responder"
  3. Vox tumba el primer intento de investidura de Guardiola, pero sigue dispuesto a llegar a un acuerdo
  4. El Supremo rechaza por unanimidad las cuestiones previas de Ábalos y Koldo García y no enviará la causa a la Audiencia
  5. La reina Letizia, familiares y amigos despiden al periodista Fernando Ónega: "Un profesional al que todos nos queríamos parecer"
  6. Condenado a 40 años de cárcel y prisión permanente revisable el acusado del triple crimen de Chiloeches (Guadalajara)