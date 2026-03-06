EEUU e Israel apuntan a un largo conflicto en Irán con el inicio de una nueva fase mientras Trump recuerda la IIGM con su exigencia de "rendición incondicional"

Entre líneas EEUU reitera que la ofensiva estará completada en "cuatro o seis semanas", pero Irán asegura que puede resistir una guerra prolongada y que está preparado para una invasión terrestre.

La guerra en Irán se intensifica, extendiéndose a otros territorios como Líbano, objetivo de Israel por la presencia de Hizbulá. Las FDI han lanzado más de 500 ataques en una semana, causando 300,000 desplazados según el Consejo Noruego de Refugiados. En Irán, los bombardeos en la capital han sido los más intensos, atacando el búnker del fallecido exayatolá Ali Jamenei. Irán también ha atacado objetivos en Arabia Saudí, Baréin, Kuwait e Irak. Donald Trump ha exigido la "rendición incondicional" de Irán, recordando la postura de Franklin Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. La Casa Blanca prevé que la 'Operación Furia' dure de cuatro a seis semanas, pero el conflicto podría prolongarse. EEUU e Israel preparan nuevas fases de la ofensiva, mientras el ministro iraní Araghchi asegura estar listo para una invasión terrestre. La situación es de gran tensión, con amenazas de nuevas armas y una guerra prolongada.

La guerra en Irán se está recrudeciendo y se expande cada vez más a otros territorios de la región. Uno de ellos es Líbano, uno de los principales objetivos de Israel por la presencia del partido-milicia chií Hizbulá. Las FDI han asegurado haber lanzado más de 500 ataques en una semana contra ese país, donde el Consejo Noruego de Refugiados ha contabilizado alrededor de 300.000 desplazados.

En Irán también continúan los ataques. La capital iraní ha sufrido este viernes los mayores bombardeos desde que empezó la guerra. Uno de los objetivos ha sido el búnker militar del exayatolá Ali Jamenei, fallecido el sábado en el primer día de la ofensiva y al que el ejército israelí ha llegado guiado por "inteligencia precisa".

Por la parte iraní, también se han registrado ataques contra objetivos en Arabia Saudí, Baréin, Kuwait o Irak. En este sentido, EEUU ha acusado a la república islámica de atacar barrios residenciales de Baréin. Además, también ha alcanzado una base cerca del aeropuerto de Bagdad.

Sobre el terreno, la situación se puede resumir en una cascada casi constante de misiles, ataques, destrucción y muerte (ya se han registrado más de 1.200 fallecidos en Irán). Mientras, lo que sucede en los despachos tampoco invita al optimismo. Donald Trump ha dejado claro que ahora mismo no hay negociación posible y ha exigido a Irán una "rendición incondicional".

Lejos de ser una expresión aleatoria, se trata de dos palabras que no usaba un presidente de Estados Unidos en una guerra desde Franklin Roosevelt en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. En aquella ocasión, Roosvelt hizo la declaración durante la Conferencia de Casablanca, cuando anunció públicamente que los Aliados aceptarían solo la "rendición incondicional" de Alemania, Italia y Japón.

Nueva fase contra Irán

Ahora, el mensaje de Trump con estas palabras es el mismo: que EEUU luchará hasta que el enemigo deje de existir. En la misma línea se expresan los militares israelíes, que mientras sobrevuelan sus objetivos avisan que "llegaremos a cualquier lugar, a cualquier enemigo, por nuestro país".

"Irán llama preguntando: ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Dije: Llegas un poco tarde. Ahora queremos luchar más que ellos", ha añadido el presidente estadounidense.

Pese a todo, la Casa Blanca sigue insistiendo en que la 'Operación Furia' estará completada en cuatro o seis semanas, pero la realidad es que todo apunta a que el conflicto no va a terminar pronto. Su portavoz, Karoline Leavitt, ya ha avisado de que EEUU tiene "armas de sobra" para aguantar mientras siga la guerra.

Ejemplo de ello es que EEUU e Israel han comenzado ya una nueva fase de la ofensiva con la que han augurado más "sorpresas" para Irán. "Tenemos en nuestras manos movimientos sorpresa adicionales", aseguró el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir.

En Washington, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth ha advertido que "lo peor está por llegar". "Si creen haber visto algo, esperen. La cantidad de poder de combate que está por llegar y que podremos proyectar sobre Irán es mucho mayor", ha declarado ante los medios.

¿Una invasión terrestre?

La fuerte beligerancia de Israel y EEUU lleva a plantear la posibilidad de una invasión terrestre en Irán. Preguntado por esta opción, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha sido tajante: "Les estamos esperando".

"¿Dice que están esperando la invasión militar, las botas en el terreno?", ha recalcado el periodista durante una entrevista. "Sí, porque estamos seguros de que podemos enfrentarlos. Y sería un gran desastre para ellos", ha abundado Araghchi.

Nadie quiere mostrar signos de debilidad ni parece dispuesto a ceder. Por eso, la Guardia Revolucionaria también ha amenazado con usar nuevas armas estratégicas y asegura estar lista para una guerra prolongada. La gran pregunta es quién resistirá más y qué podrá ocurrir en terceros países en medio de esta contienda que ya cumple una semana.

