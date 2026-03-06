EEUU e Israel tiran de munición barata contra un Irán con misiles que no puede lanzar y su defensa antiaérea ya casi destruida

¿Por qué es importante? Tras siete días de ofensiva estadounidense e israelí sobre territorio iraní, ambos bandos se enfrentan a imprevistos en sus capacidades militares.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha anunciado este viernes que la guerra contra Irán seguirá hasta la rendición incondicional del país. Si bien el republicano tiene una reserva de munición inagotable para lograr su objetivo, la respuesta de Irán podría cambiar ese escenario porque el suministro no está yendo todo lo rápido que esperaban en la Casa Blanca. De hecho, el ritmo de los ataques iraníes también ha bajado. Entonces, ¿quién se quedará antes sin munición?

En este sentido, hay otro gran interrogante y es cuántos misiles a Irán. Los expertos hablan de que el día que murió Jamenei tenían 1.000, de los ya habrían lanzado la mitad, haciendo que sus reservas se agoten. Ahora bien, EEUU ha reconocido que el régimen tienen capacidad para producir 100 misiles balísticos y miles de drones suicidas cada mes. Para ello, solo necesitan importar los sistemas de guía, puesto que el resto de los componentes los tienen en el país. No obstante, esos 500 misiles lanzados por Irán han obligado a Israel y EEUU a usar gran parte de sus misiles defensivos.

Para ser exactos, solo en los tres primeros días de guerra se han usado 800, lo cual se presenta como una verdadera locura. Y es que en los cuatro años de guerra en Ucrania, se han usado menos misiles Patriot que en tres días del conflicto contra Irán. Si bien todo apunta a que los atacantes se están quedando sin misiles defensivos, aseguran que todo está controlado porque Irán cada vez puede lanzar menos misiles, puesto que sus bombardeos han destruido los lanzadores iraníes.

En su día, Irán diseñó durante años un plan perfecto al esconder bajo tierra sus lanzadores de misiles para que no pudiesen ser bombardeados. Eso ha funcionado hasta que ha comenzado la guerra, porque al estar bajo tierra ya no se pueden mover, ya que una vez salen y disparan un caza de EEUU puede pasar por encima y destruirlos. En definitiva, lo que era una ventaja se está convirtiendo en un problema.

Por otro lado, EEUU e Israel ya no tienen que usar sus armas más caras, ya que pueden lanzar otras mucho más baratas al tener superioridad aérea tras haber destruido las defensas antiaéreas iraníes. De esta manera, pueden lanzar bombas menos sofisticadas y mucho más baratas, siendo esta una cuestión clave al evitar que se agoten los misiles.

En resumen, los agresores tienen munición de ataque barata que les beneficia más al habertodavía comenzado a dosificar los misiles defensivos; mientras que Irán cuenta con misiles para atacar, aunque con cada vez menos infraestructura para lanzarlos, a lo que se suma la destrucción de casi todas sus defensas aéreas.

