Tres décadas de la bochornosa pelea entre Jesús Gil y José María Caneda: así fue el vergonzante momento (que acabó en reconciliación)

Los detalles Cualquier adjetivo se queda corto para describir lo que se vivió hace 30 años en el edificio de la Liga de Fútbol. La escena la protagonizaron los presidentes del Atlético de Madrid y del Compostela.

Hace 30 años, una disputa entre Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid, y el gerente del Compostela, Fidalgo, culminó en un puñetazo durante un encuentro en el edificio de la Liga Profesional de Fútbol. El altercado fue consecuencia de declaraciones previas de José María Caneda, quien llamó "tontos" a los votantes de Gil en Marbella. Este incidente, que hoy sería viral y conllevaría sanciones severas, resultó en inhabilitaciones: 10 meses para Gil y cuatro para Caneda y Fidalgo. Aunque inicialmente no lograron reconciliarse, días después hicieron las paces tomando un café, reconociendo el comportamiento vergonzoso.

Primero vino la caricia a modo de insulto con el "Eres un chorizo" y acto seguido, el golpe, un puñetazo que impactó de lleno en Fidalgo, gerente del Compostela. Todo ocurrió a raíz de unas declaraciones de José María Caneda el día de antes, en las que llamó "tontos" a los votantes de Gil en Marbella.

Así, el presidente del Atlético de Madrid se la devolvió días después a las puertas del edificio de la Liga Profesional de Fútbol. "Ha insultado a toda la gente de Marbella el hijo pu** este, que es un ladrón", expresó Gil. Retenerlos fue imposible, e incluso no se cortaron dentro del edificio de La Liga.

Ahora, se cumplen 30 años de un momento que es impensable hoy en día. "Fue un puñetazo que hoy habría sido viral y habría acarreado sanciones impresionantes, y en su día fueron mas cortas", señala al respecto Carlota Reig, periodista de laSexta Deportes.

En ese momento, a Gil lo inhabilitaron 10 meses, mientras que a Caneda y a Fidalgo a cuatro. El mismo día de la pelea les propusieron hacer la paces sin mucho éxito, tal y como puedes ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

Sin embargo, días después llegó la reconciliación. La periodista de laSexta Carlota Reig recuerda que "acabaron tomando un café y Jesús Gil y él reconocieron que fue un comportamiento vergonzoso. Se trata de una pelea histórica que fue un pelotazo en toda regla.

