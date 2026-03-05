España se abre a prestar apoyo militar a Chipre ante los ataques de Irán

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la entrega el Premio Extraordinario de Defensa al exministro y alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, en el Cuartel General del Ejército de Tierra

España abre la puerta a aportar apoyo militar a Chipre tras los ataques de Irán en las últimas horas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido en una entrevista en la cadena SER que "se va a valorar" por parte del Ejecutivo esta posibilidad "y lo que haya que hacerse, se hará". Eso sí, invita a ser "muy prudentes" ante los escenarios que puedan darse.

"España va a estar siempre con la Unión Europea, defendiendo los principios básicos de la paz", ha añadido la ministra, que ha defendido que la posición del Gobierno ha sido "clarísima desde el primer día" respecto a la guerra de Irán. "Ética y jurídicamente estamos haciendo lo correcto", esgrime Robles.

"España es un país que puede llevar la cabeza muy alta y que no admite lecciones de nadie. Siempre desde el respeto y la mejor colaboración", afirma la ministra.

La ministra matiza que "una cosa son misiones de ataque y otra de defensa"; en este sentido, ha recordado que no es una "anécdota menor" que el Ministerio en España se llame de Defensa y el de Estados Unidos se haya convertido en el Departamento de la Guerra.

La ministra también se ha referido a su reunión con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, este miércoles, una "visita de cortesía" que según explica Robles "estaba prevista desde hace muchísimo tiempo".

"Le transmití un mensaje muy claro: frente a lo que dice el presidente Trump, España es un país firmemente comprometido con sus aliados", asegura Robles, que ha dejado claro que el Gobierno "no va a autorizar la utilización de las bases de Rota y Morón para las actuaciones de Estados Unidos en este contexto", una postura que ha desatado la ira de la Administración Trump.

Durante el encuentro, Robles deseó a León "éxito, en esta etapa marcada por situaciones muy complicadas y tiempos convulsos a lo largo y ancho de todo el planeta", a la vez que refrendó el compromiso de España y de sus Fuerzas Armadas con la paz, "como queda patente en las distintas misiones y despliegues bajo bandera OTAN, ONU o Unión Europea".

"La posición del Gobierno de España (respecto a la guerra de Irán) ha sido clarísima desde el primer día. Sin matices, con rotundidad. Por una sencilla razón: porque ética y jurídicamente estamos haciendo lo correcto", asevera la ministra.

Robles también se ha referido a la noticia de laSexta de este miércoles que detallaba que el misil iraní que fue derribado por Estados Unidos fue detectado y prevenido, según la jerga militar, por militares españoles. La ministra confirma que una batería Patriot española en Turquía fue clave para derribar el misil iraní que sobrevoló el espacio aéreo turco, pero aclara que no la destruyó.

En la noche del domingo al lunes, un dron de fabricación iraní que despegó desde el líbano, donde opera el grupo chií Hizbulá, impactó en una base militar británica en Chipre.

El Gobierno chipriota ha negado este miércoles que se hayan localizado "objetos sospechosos" en el espacio aéreo del Líbano y que haya habido alguna amenaza para la isla mediterránea, después de que un medio local asegurara que dos cazas habían derribado un dron que se dirigía a sus costas.

El portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, confirmó que hubo indicios de un posible objeto sospechoso cerca del Líbano y que dos aviones despegaron para explorar la zona y negó que en ningún momento se cerrara el espacio aéreo de Chipre, un país miembro de la Unión Europea (UE), y que sólo se proporcionó el "espacio operativo" para que pudieran actuar los dos cazabombarderos.

