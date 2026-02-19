El caos que puede llegar si EEUU ataca Irán: bloqueo al petróleo, guerra civil o respuestas bélicas contra Israel y bases militares

El contexto Con las negociaciones sobre armas nucleares bloqueadas y las protestas de las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha olido la debilidad del régimen iraní sin descartar atacarlo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, percibe debilidad en el régimen iraní tras las recientes protestas, pero no puede replicar en Irán la estrategia empleada en Venezuela debido a las complejidades del país. Las negociaciones nucleares están estancadas y la presencia militar estadounidense rodea a Irán. Un cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, podría elevar el precio del crudo y desestabilizar la economía global. Israel podría ser blanco de represalias iraníes, y un ataque estadounidense podría desencadenar un caos similar al de Irak tras la caída de Saddam Hussein, afectando la estabilidad regional y mundial.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha olido debilidad del régimen iraní tras habérselo las protestas que se han producido en el país en las últimas semanas. Sin embargo, el republicano sabe que no puede hacer en Irán lo que hizo en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro, puesto que en Irán no basta con acabar con el ayatolá, además de que un ataque podría desencadenar una guerra civil. Pese a ello, las negociaciones sobre el armamento nuclear están enquistadas y toda la fuerza estadounidense en la zona ya rodea el país asiático.

El reloj corre para los iraníes, pero también para el resto, ya que un caos puede repercutir de distintas formas en el resto del globo. Primera y de una manera egoísta podría hacerlo en el bolsillo por el precio de la gasolina. Y es que Irán podría tomar una medida mortal para sus vecinos hablando en términos económicos.

Se trataría del cierre del estrecho de Ormuz. Una zona del mundo por la que pasan hasta 20 millones de barriles de petróleo a diario, suponiendo esto el 20% de la producción mundial y la mayor parte de lo que se extrae de Arabia Saudí, Emiratos, Kuwait, Qatar, Irak y el mismo Irán.

Si bien un bloqueo corto haría subir el barril en uno ocho euros, uno largo podría hacerlo encarecerse hasta los 12, según los cálculos del analista Jorge León de Rystad Energy, En definitiva, una gasolina más cara conllevaría enemistarse con sus vecinos y el mundo, quedándose sin recursos en el peor de los escenario posibles.

Unos países que no han hecho nada a Irán ni quieren que EEUU ataque a su vecino, pudiendo descartar así que sean atacados por Teherán. No obstante, hay un país de la zona que sí podría recibir una respuesta bélica por parte de los ayatolás por su alianza con Washington: Israel. Eso sí, pese a que no tiene misiles que pudieran alcanzar EEUU, sí podría atacar sus bases en Qatar, Bahrein y Jordania o los nueve barcos estadounidenses en la zona, entre los que está un portaaviones y a los que se están sumando otras naves que está enviando allí y a áreas cercanas.

Pero habría más, porque alguna de las facciones, grupos o guerrillas que aún controla en Irak, por ejemplo, podrían tratar de complicar la situación en el país. De hecho, expertos como David Hernández, de la Universidad Complutense de Madrid, apuntan a este como el peor de los escenarios posibles, pese a la poca capacidad de respuesta iraní.

Todo esto es el caos que puede causar un ataque fuera de Irán, pero luego está el que se puede provocar dentro, porque Irán podría con convertirse en el Irak posterior a la caída de Saddam Hussein. Osea, un lugar refugio de grupos terroristas, con armamento disperso, divido y enfrentado que puede extender su inestabilidad a países vecinos, pero también lejanos. En definitiva, y en el peor de los escenarios, un ataque de EEUU podría desbaratar el orden establecido de la teocracia autoritaria que ahora controla Irán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.