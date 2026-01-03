EEUU y sus 'capturas' por el mundo: Maduro, el último de una lista en la que se encuentran Noriega o Saddam Hussein

Los detalles El ataque estadounidense a Venezuela ha recordado a los que ya hiciera el Ejército norteamericano en anteriores ocasiones en países como Panamá, Irak o Pakistán.

El reciente ataque de Estados Unidos contra Venezuela sigue un patrón histórico de intervenciones militares para derrocar líderes y cambiar regímenes. Un ejemplo es la "Operación Causa Justa" en 1989, donde EE.UU. invadió Panamá para capturar a Manuel Antonio Noriega, acusado de proteger narcotraficantes y desafiar intereses estadounidenses. Similarmente, en 2003, George W. Bush justificó la invasión de Irak por armas de destrucción masiva, resultando en la captura y ejecución de Saddam Hussein. En 2011, la "Operación Gerónimo" culminó con la muerte de Osama bin Laden. Ahora, la captura de Nicolás Maduro refleja la continuidad de estas tácticas.

El ataque de este sábado de EEUU contra Venezuela nos recuerda a otros cuyo objetivo no sólo era derrocar al líder, sino también poner fin al régimen en esos países. Porque lo realizado para detener a Nicolás Maduro no es algo nuevo en las prácticas del Ejército de Estados Unidos.

El primero en sufrir una operación de este estilo fue Manuel Antonio Noriega. En 1989, EEUU lanzó la conocida como "Operación Causa Justa". Bajo este nombre, invadieron Panamá con un único propósito: capturar al presidente panameño.

Aunque había sido aliado del país durante muchos años porque proporcionaba información de Fidel Castro en Cuba y Ortega en Nicaragua, la Casa Blanca acusó a Noriega de proteger a narcotraficantes y de desafiar los intereses estadounidenses en el canal de Panamá.

Por ello, Bush padre mandó a más de 26.000 hombres de sus unidades de élite y le lograron capturar. Aquí lo ven esposado y con su número de detención. Y, por si acaso, también liquidaron a las fuerzas armadas panameñas que no han vuelto a tener ejército desde entonces.

Misma estela siguió el hijo del presidente en 2003. Con la excusa de destruir unas supuestas armas de destrucción masiva, entró en Irak. Éxito, pero faltaba algo. Saddam Hussein estaba en paradero desconocido. Meses después le encuentran en un escondite de una granja, armado, aunque acabó detenido.

Un año más tarde, se le juzgó acusado de siete cargos por genocidio y crímenes contra la humanidad. Como la matanza de 148 chiíes en Duyail en 1982. Su sentencia, ejecutado por ahorcamiento.

Ahora bien, la más reciente y más conocida es la 'Operación Gerónimo'. En 2011, el mejor comando de los NavySeal de Estados Unidos entró en un complejo de Pakistán en busca de Osama bin Laden. 40 minutos de operación hasta que Barack Obama anuncia que había matado al líder de Al Qaeda.

Casi 15 años después de ese momento, Estados Unidos continúa utilizando su fuerza por sus intereses. Esta vez, la captura, es del presidente venezolano Nicolás Maduro. Eso sí, cambia el nombre, pero no la forma de proceder.

