Cuba, al borde del colapso: la isla no recibe gasolina desde finales del año pasado y las reservas están al límite

El contexto Tras capturar a Maduro, Trump ha cortado de golpe el suministro. Quiere acabar con el régimen cubano provocando una crisis humanitaria. Se estima que solo queda combustible para 10 días.

La Habana enfrenta una severa escasez de combustible, reflejada en gasolineras vacías y un transporte público paralizado. Esta crisis, agravada por el embargo petrolero de Estados Unidos, limita la producción energética del país al 40% de sus necesidades. Solo se puede adquirir gasolina en dólares y con restricciones de 20 litros por persona, complicando el trabajo de taxistas. El transporte público está detenido, obligando a los habaneros a recurrir al autostop o caminar, evocando el Periodo Especial. Óscar Pérez Oliva advierte sobre las implicaciones globales de esta situación, mientras México promete ayuda humanitaria a Cuba.

La imagen que hoy recorre La Habana es la de gasolineras completamente vacías. Marcial Pérez, conductor de taxi, señala que "la situación del combustible es cada vez más caótica".

La escasez de combustible, provocada por el embargo petrolero de Estados Unidos, golpea una vez más al pueblo cubano. "Ahora se está hablando de que no se dé petróleo a Cuba y eso paraliza todas las esferas de la Economía", lamenta una mujer.

Además, ya no se puede comprar gasolina con la moneda nacional, sino que solo se vende en dólares y con turnos gestionados a través de una plataforma que limita la compra a 20 litros por persona. "¿Y cómo hacemos para trabajar?", se pregunta un taxista.

El transporte público, paralizado

Mientras, el transporte público está paralizado. "Tuvimos que pasar la noche en un lugar porque no había autobuses para llevarnos a casa. De vez en cuando, tenemos problemas para llegar, pero siempre había al menos un autobús. Ahora no hay ninguno", señala Solanda Oña, de 64 años.

Asimismo, tampoco hay apenas taxis circulando por las calles. "Antes había 30, 40 o 50 coches aquí, pero ahora solo funcionan cuatro o cinco porque no hay combustible", destaca un taxista.

Sin transporte, a los habaneros les queda el autostop o echarse a caminar por las carreteras, una imagen que recuerda al llamado Periodo Especial, cuando la Economía del país se derrumbó tras la caída de su gran aliado, la URSS.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha manifestado al respecto que "el mundo y la Comunidad Internacional tiene que definir si van a permitir un crimen como este". Se estima que Cuba solo cuenta con combustible para 10 días.

Ante esta situación, México ya ha anunciado que enviará ayuda humanitaria, un anuncio que llega después de que Trump amenazara con aranceles a los países que manden petróleo a la isla.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.