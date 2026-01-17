Un iraní residente en España alerta de que podría haber 13.000 muertos tras las protestas: "Debajo salía ese número"

El contexto Filas y filas de cadáveres se amontonan en las calles de Irán por la respuesta del régimen a las protestas contra la situación económica. Varias ONG cifran en más de 3.000 el número de fallecidos.

Las calles de Irán se han convertido en un campo de batalla debido a las protestas y la brutal represión del régimen iraní, que ha dejado más de 3.000 muertos, cifra que podría ascender a 13.000 según testimonios. Arsi, un iraní en España, describe cómo el régimen identifica a los fallecidos mediante fotos en pantallas. Además, denuncia el uso de armas químicas. El régimen acusa a EEUU e Israel de incitar las movilizaciones, mientras Reza Pahlavi, desde el exilio, pide apoyo internacional para una transición democrática. Trump, atento a la situación, ha advertido de posibles represalias si la represión continúa.

Las calles de Irán se han convertido en un auténtico campo de batalla. Uno de protestas. Uno de represión. Uno en el que el régimen iraní ha desatado una brutal represión que ha acabado con la vida, según varias ONG, de más de 3.000 personas. De más de 3.000 ciudadanos y ciudadanas que protestaban por la situación económica que atraviesa el país persa.

Y es que son filas y filas de cadáveres las que se agolpan en las calles iraníes. Su número, en aumento. En aumento por la desinformación dentro del régimen. Porque la cifra de 3.000 muertos puede quedarse corta. Pueden ser, según afirma un iraní residente en España, cerca de "13.000".

Así lo cuenta Arsi, que narra además el proceder del régimen iraní para identificar a los muertos: "Han hecho fotos y las han puesto en una pantalla. Los familiares, con eso, tienen que identificar quién es quién".

Él, diseñador gráfico, cuenta cómo eran esas imágenes y lo que había en ellas: "Debajo de esas imágenes salía el número 13.000".

"Han sacado gente dentro de los hospitales y les mataron", expone Arsi, que además habla de un posible uso de armas químicas contra los manifestantes al verse "uniformes radioactivos" en la represión.

Mientras, el régimen de los ayatolás ha acusado a EEUU y a Israel de ser los cómplices detrás de las movilizaciones. "Consideramos a Trump un criminal por las víctimas, los daños y las calumnias contra el pueblo iraní", ha expresado Alí Jamenei.

Para reforzar su discurso, Irán ha publicado una nueva tanda de imágenes de las cámaras de seguridad que muestra a gente enmascarada sembrando el caos.

Por su parte, Reza Pahlavi, hijo del sha, ha pedido desde el exilio más apoyo internacional para derrocar el régimen. "El pueblo iraní está tomando medidas decisivas sobre el terreno. Es hora de que la comunidad internacional se una plenamente a ellos", cuenta, haciendo hincapié en la necesidad de una transición democrática aunque el reinado de su padre fuese una época de terror.

Trump, en ese sentido, tiene la mirada puesta en Irán además de en Groenlandia. La tiene tras la intervención en Venezuela, y ya ha avisado con que golpearía a los iraníes "donde más les duele" si la represión seguía su curso.

Una que, eso sí, ha dicho que parece estar "cesando". "No hay planes para más ejecuciones", afirmó en un acto celebrado en la Casa Blanca.

