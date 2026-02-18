Rufián pide "orden" a la izquierda y "generosidad" para ganar a Vox: programas comunes, acción por provincias y un "grupo interparlamentario común"

Los detalles Rufián ha debatido con Emilio Delgado sobre la reformulación de la izquierda y ha apelado al "programa, programa, programa" de Anguita.

Gabriel Rufián y Emilio Delgado han hecho un lleno completo este miércoles en la Sala Galileo Galilei de Madrid con su esperada charla sobre cómo reformular a la izquierda. Aunque al final del evento el portavoz de Más Madrid en la Asamblea recordaba que el objetivo no era "dar una caja de herramientas con las soluciones", Rufián ha dejado clara su postura sobre los próximos pasos a seguir, que incluirían puntos comunes e incluso la creación de un "grupo interparlamentario coordinado común".

El portavoz de ERC en el Congreso ha asegurado que, para ganar escaños a la ultraderecha, la izquierda necesita "ciencia, método y orden". Así, ha propuesto como inicio determinar "tres o cuatro puntos programáticos" comunes "que se presenten con ciencia y orden provincia a provincia".

"Ahí decía el maestro: programa, programa, programa", ha afirmado, citando al histórico Julio Anguita.

Asimismo, ha sugerido que sea cada territorio el que decida a su representante. "Cada uno en su casa y antifascismo, el derecho a la autodeterminación y dignificación de las condiciones de vida en la de todos", ha esgrimido.

En esta línea, también ha propuesto formar un grupo interparlamentario coordinado común en el que se articule esta organización porque "tenemos mucho más que nos une que lo que nos separa"

El diputado ha puesto el foco en el cómo. Concretamente, "cómo ganamos provincia a provincia", pero también en quién va a renunciar. Porque, en su planteamiento, para ganar a la ultraderecha las fuerzas de izquierda tendrán que hacer "un acto de generosidad inédito" y decidir "quién va a dar el paso de renunciar".

"Lo que pido es que se entienda que tenemos que competir con esta gente y ganar escaños", ha reiterado.

Noticia en ampliación

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.