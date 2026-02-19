laSexta ficha a Aimar Bretos, que ya prepara un nuevo programa para su prime time

Tras el reciente fichaje de Marc Giró, laSexta sigue sumando talento a su gran plantel de comunicadores y presentadores con la llegada de Aimar Bretos, que liderará un programa producido por Newtral.

laSexta continúa creciendo e incorporando al mejor talento. Tras el reciente y sonoro fichaje de Marc Giró, laSexta suma a otra de las voces con mayor talento y proyección del sector, como es Aimar Bretos, que se unirá al gran plantel de profesionales que forman parte de la cadena.

Aimar Bretos, uno de los periodistas y comunicadores más valorados del panorama audiovisual, ficha por la cadena de Atresmedia para presentar un nuevo programa en prime time.

Aimar Bretos liderará este nuevo programa que se emitirá en horario estelar. El espacio, que llegará muy pronto al prime time de laSexta, estará producido por Newtral. Bretos compatibilizará este proyecto con sus actuales desempeños en la Cadena SER, donde presenta y dirige 'Hora 25' desde 2021.

Sólida y reconocida trayectoria

Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) es uno de los periodistas más destacados del panorama español actual. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, comenzó su trayectoria muy joven en la radio local. En 2008 se incorporó a la Cadena SER, donde desarrolló gran parte de su carrera en los servicios informativos y en el programa 'Hoy por Hoy', consolidándose como una de las voces más reconocibles de la cadena. En 2019 fue nombrado subdirector y, en julio de 2021, asumió la dirección de ‘Hora 25’, donde ha reforzado su posición como uno de los periodistas y comunicadores de referencia en el ámbito de la información política.

A lo largo de su trayectoria ha combinado la dirección y presentación radiofónica con nuevos formatos sonoros y proyectos especiales, adaptándose a las nuevas formas de consumo audiovisual. Su labor ha sido reconocida con importantes galardones del sector, entre ellos la Antena de Oro y el Premio Ondas, distinciones que avalan su rigor, capacidad de análisis y contribución a la innovación en el sector.

laSexta, un equipo inmejorable de comunicadores

Como Marc Giró, flamante reciente fichaje de laSexta, Aimar Bretos llega a la cadena de Atresmedia para unirse al inigualable plantel de presentadores y comunicadores de la talla de El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Cristina Pardo, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon Mantuliz, entre otros.

laSexta, referente en actualidad e información, también ha construido a lo largo de los años un sello de entretenimiento propio, reconocible y diferencial dentro del panorama televisivo. Su oferta se caracteriza por combinar actualidad, humor, análisis social y mirada crítica, todo desde un tono cercano y dinámico que conecta con una audiencia exigente y plural.

Tanto en entretenimiento como en actualidad, a lo largo de casi dos décadas, laSexta ha logrado consolidar programas que se han convertido en auténticos hitos de la televisión y que trascienden su propio éxito. Marcas reconocibles que son referentes en sus ámbitos como: 'Salvados', 'Pesadilla en la cocina', 'El Objetivo', 'Lo de Évole', 'Más vale tarde', 'Al rojo vivo', 'Jugones', 'El intermedio' o 'Aruser@s'.