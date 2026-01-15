El ataque "inminente" de Trump contra Irán permanece en pausa: secuencia de la marcha atrás del presidente de EEUU

¿Por qué es importante? Arabia Saudí, Qatar y Omán habrían convencido al presidente de EEUU de darle una oportunidad a Irán, según ha informado la agencia France Press. Sin embargo, la NBC afirma que en realidad Trump espera al momento adecuado para una acción militar rápida y decisiva que acabe con la dictadura.

El ataque de Trump contra Irán, que parecía inminente, ha sido pausado. Inicialmente, las tensiones aumentaron con la evacuación de personal estadounidense y británico de Qatar y el cierre del espacio aéreo iraní. Sin embargo, Trump suavizó su postura al afirmar que las matanzas en Irán estaban cesando, aunque no especificó sus fuentes. La intervención de Arabia Saudí, Qatar y Omán pudo haber influido en su decisión, según France Press. Mientras tanto, la NBC sugiere que Trump espera el momento adecuado para una acción militar decisiva. Las protestas en Irán, impulsadas por la crisis económica, han dejado más de 3.400 muertos, según Iran Human Rights. Además, Elon Musk ha comenzado a proporcionar acceso a internet gratuito en Irán, lo que permitirá evaluar la magnitud de la represión.

El ataque fulminante de Trump contra Irán está en pausa. Cuando parecía inminente, con tropas estadounidenses saliendo de la zona, con el espacio aéreo iraní cerrado durante horas, llegó Trump y rebajó el tono. La secuencia de lo ocurrido en esta marcha atrás del presidente de Estados Unidos es muy ilustrativa.

Trump pretendía hablar de la leche entera este miércoles, de ahí que tuviera una botella sobre la mesa del Despacho Oval, cuando una periodista le preguntó si ese detalle significaba que no iba a haber una reacción en contra de Irán. Y es que sonaban tambores de guerra y el mundo estaba pendiente de la próxima maniobra del presidente estadounidense.

Todo hacía indicar que el ataque sobre Irán era cuestión de horas tras la amenaza de bombardear el país. Y entonces llegó el anuncio de Trump. "Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando, se han detenido, se están deteniendo", dijo. Pero la periodista, incrédula, le inquirió sobre quién le había dado esa información, a lo que respondió sin más detalles: "Fuentes muy importantes".

Pocos minutos después, el Ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, apareció en la FOX, un medio muy próximo al presidente Trump, diciendo que no había "planes de ahorcar" a los manifestantes de las protestas antigubernamentales.

Antes, sin embargo, el personal estadounidense y británico era evacuado de Qatar, aumentando la tensión ante un posible ataque. "La ayuda está en camino", aseguraba el presidente estadounidense. A esto se sumó el cierre durante horas del espacio aéreo de Irán. Pero de repente, apareció la cautela. "Vamos a observar cómo sigue el proceso", decía Trump en el Despacho Oval.

Arabia Saudí, Qatar y Omán habrían convencido al presidente de EEUU de darle una oportunidad a Irán, según ha informado la agencia France Press. Sin embargo, la NBC afirma que en realidad Trump espera al momento adecuado para una acción militar rápida y decisiva que acabe con la dictadura.

La ONG Iran Human Rights estima en más de 3.400 los muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales, aunque se espera que la cifra sea mucho mayor debido al apagón informativo. Las manifestaciones estuvieron impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas en el país y la depreciación del rial, la moneda nacional iraní. Mientras, la empresa de Elon Musk ha comenzado ya a proporcionar acceso a internet gratuito a los iraníes, lo que permitirá evaluar en las próximas horas la magnitud real de la represión.

