Pañales antiaborto, muñecas cristianas o lámparas de versículos bíblicos: los negocios fracasados de los MAGA

Los detalles Las razones del fracaso están en que su mercado se limita a los votantes republicanos más radicales y a que sus productos son más caros porque están hechos en EEUU.

Los seguidores MAGA han intentado crear sus propios negocios para evitar consumir productos de multinacionales que consideran "woke", pero la mayoría de estos emprendimientos han fracasado. A pesar del respaldo de Donald Trump Junior, sus productos no logran captar el interés del público. Public Square, su versión de Amazon, cuenta con más de 70,000 empresas y afirma tener un millón de clientes, pero ha caído un 90% en bolsa. Sus productos, como pañales antiaborto y muñecas cristianas, son más caros por ser fabricados en EE.UU. Aunque no han tenido éxito comercial, los MAGA han logrado boicotear empresas progresistas como Bud Light, afectando sus finanzas.

Los MAGA llevan años abriendo sus propios negocios para que los 'trumpistas' no tengan que comprar a las grandes multinacionales que ellos consideran 'woke', es decir, progresistas. Pese a contar con el apoyo de Donald Trump Junior, la gran mayoría de estos negocios están fracasando, lo que demuestra que los MAGA pueden tener muy claro su voto, pero no arriesgan con lo que compran.

Y es que pensaban que iban a dar el pelotazo pero son un desastre. Los seguidores MAGA del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, piensan que las multinacionales actuales son todas muy 'woke', por lo que decidieron crear sus propias marcas pensando que todos los votantes de Trump las compararían. El problema es que no les interesan a nadie. Hay negocios 'antiwoke' de cerveza, gafas de sol, lámparas, y bolsos entre otros artículos, pero la mayoría están en horas bajas.

El Amazon de los MAGA se llama Public Square. Allí solo venden productos que defienden sus valores. Son más de 70.000 empresas y aseguran que sobrepasan el millón de clientes. Ahí se pueden encontrar los pañales Every.life., los únicos que se oponen al aborto. También hay muñecas cristianas, las Fait Friends. Según ellos, la única alternativa cristiana a esas maléficas muñecas que adoctrinan a sus hijos.

Otra de las marcas estrella de este mercado ofrece un cómodo bolso, imprescindible si se tiene que tirar de pistola en medio de la calle. Todo muy MAGA, como unas gafas de alta gama que, según aseguran, con ellas se ve el mundo desde una perspectiva diferente. Dicen que son solo para gente que no se haya vuelto progresistas.

Con tan buenas ideas llama la atención que la plataforma con la que MAGA quiere competir con Amazon haya caído un 90% en bolsa en los tres últimos años. Las razones están en que su mercado se limita a los votantes republicanos más radicales. Y, en segundo lugar, a que sus productos son más caros porque están hechos en EEUU.

Un ejemplo concreto de esto es la empresa familiar que fabrica sábanas artesanales, que vende por 300 dólares. El mismo producto en otras plataformas cuesta 55 dólares. También destaca la lámpara GloriLight, que proyecta versículos bíblicos en el techo. Además, hay almohadas creadas por un hombre que quiere ser el candidato republicano por Minnesota. Y hasta tienen su propia cerveza con edición especial recordando el disparo recibido por Trump.

Estas marcas no han tenido éxito, pero si hay algo que el mundo MAGA sí sabe hacer muy bien es hundir la reputación de empresas que ellos consideran demasiado progresistas. Lo hicieron con la marca de cerveza Bud Light después de que esta patrocinara a una 'influencer' transgénero. El boicot le hizo perder a la cervecera un millón y medio de dólares en solo un año. Los negocios MAGA aún tienen mucho que mejorar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.