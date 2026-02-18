¿Me toca ser miembro de una mesa electoral el 15M? Consulta las listas publicadas de las elecciones de Castilla y León

Los sorteos para nombrar a los integrantes de las mesas electorales de las elecciones en Castilla y León del 15 de marzo se han celebrado entre el 14 y el 18 de febrero, por lo que en pocos días los seleccionados tienen que ser notificados.

España continúa adentrándose en un importante periodo electoral, con varios comicios seguidos que, aunque autonómicos, marcan el rumbo de la política a nivel nacional. Primero fue en Extremadura, donde se celebraron elecciones adelantadas el pasado 21 de diciembre; le siguió Aragón, donde se repitió esta circunstancia el 8 de febrero; y ahora es el turno de Castilla y León, las primeras elecciones que se celebran dentro de su ciclo habitual, al agotar legislatura Alfonso Pérez Mañueco.

La cita electoral tiene lugar el 15 de marzo, y de cara a esta jornada, la maquinaria electoral ya está en marcha. Uno de los pasos más importantes para la celebración de la jornada es la selección de los integrantes de las mesas electorales, una serie de votantes que, por sorteo, son elegidos para ostentar los cargos de presidentes y vocales en cada una de las miles de mesas que se establecerán en los centros de votación durante el 15M.

El proceso del sorteo no está definido como tal —cada Ayuntamiento puede hacerlo de una manera, con cualquier tipo de mecanismo aleatorio— pero sí lo están los plazos: los sorteos se han ido celebrando entre el 14 y el 18 de febrero, por lo que en los próximos días cada seleccionado será notificado, de un modo u otro, del papel que le corresponde (si le corresponde alguno, claro). En los sorteos se elige a tres personas para cada puesto, es decir, se elige a tres presidentes y seis vocales, uno de los primeros y dos de los segundos como titulares y el resto, como suplente.

En principio, en un plazo breve (unos tres días) se notificará a los miembros de la mesa que han sido seleccionados para el 15 de marzo. Sin embargo, también existen otras maneras de consultarlo de manera activa, especialmente en aquellos Ayuntamientos que han habilitado algún sistema de consulta.

Mesas electorales en Ávila

El sorteo de las mesas electorales en la capital abulense se ha celebrado el 17 de febrero. De él han salido los integrantes de sus 59 mesas electorales, por lo que han sido seleccionados 59 presidentes titulares y 118 vocales. Además de estos, también se han elegido por sorteo un total de 118 presidentes suplentes y 236 vocales suplentes. En total, se han elegido 177 personas para el cargo de presidente de mesa electoral y 354, para el de vocales. En el caso específico de Ávila, el Ayuntamiento ha hecho público el listado de nombres de los seleccionados que tendrán que acudir el 15 de marzo a ejercer su papel:

Mesas electorales en Burgos

En la capital de la provincia de Burgos, el sorteo para la selección de los miembros de las mesas electorales ha tenido lugar el 18 de febrero, con la 'mano inocente' del concejal socialista José María Romo. Del sorteo se han elegido a los presidentes y vocales, titulares y suplentes, de las 233 mesas electorales de Burgos, lo que implica la selección de 699 presidentes y 1.398 vocales, más de 2.000 personas para ejercer los cargos.

Las notificaciones se envían por correo

Mesas electorales en León

El 16 de febrero, en sesión extraordinaria, el pleno del Ayuntamiento de León eligió por sorteo a los presidentes y vocales (titulares y suplentes) de las 144 mesas electorales de la capital leonesa en algo menos de 10 minutos. Igual que en otros casos, León ha optado por no publicar los nombres de los elegidos, por los que recibirán una notificación en sus domicilios en el plazo previsto, unos tres días desde el día del sorteo.

Las notificaciones se envían por correo

Mesas electorales en Palencia

En Palencia, el pleno para designar a los integrantes de las mesas de las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo se ha celebrado el 18 de febrero. De este sorteo han salido los nombres de 873 personas, para cubrir los puestos, de presidentes y vocales titulares y suplentes, de las 97 mesas electorales que se constituirán en la capital palentina. En este caso, no existe ninguna manera de consultarlo online.

Las notificaciones se envían por correo

Mesas electorales en Salamanca

El 18 de febrero, el Ayuntamiento de Salamanca ha celebrado en pleno extraordinario el sorteo para designar a los miembros de sus 169 mesas electorales. En este caso, según ha podido saber Europa Press, el consistorio ha optado por no habilitar ninguna página web para consultar los resultados, por lo que habrá que esperar a que los seleccionados reciban su notificación.

Las notificaciones se envían por correo

Mesas electorales en Segovia

El sorteo de las mesas electorales en Segovia capital ha tenido lugar el 16 de febrero, en un pleno extraordinario del que han salido los nombres de 567 personas designadas para formar parte de las 63 mesas electorales de la ciudad. Aunque en el caso del Ayuntamiento segoviano los elegidos serán notificados mediante correo postal "los próximos días", también han habilitado un sistema para consultarlo online, a través de un proceso muy sencillo: sólo tienes que introducir tu DNI y confirmar el código de seguridad que aparece en pantalla para ver si te toca o no estar en alguna de las mesas electorales el 15M en Segovia.

Mesas electorales en Soria

En el caso de Soria, el sorteo para elegir a los integrantes de las mesas ha tenido lugar el 17 de febrero.

Las notificaciones se envían por correo

Mesas electorales en Valladolid

También en un pleno extraordinario, el 15 de febrero, el Ayuntamiento de Valladolid ha llevado a cabo su propio sorteo, para seleccionar a los electores que conformarán las mesas del 15 de marzo. Esta información se puede consultar a través del tablón de anuncios de la sede electrónica del consistorio, simplemente introduciendo el número de identificación del votante (NIF), sin guiones ni espacios, y rellenando el captcha, que es el proceso para verificar que quien está utilizando esta herramienta es un humano y no un robot.

Mesas electorales en Zamora

Los integrantes de las 73 mesas electorales que habrá en la ciudad de Zamora el día de los comicios autonómicos fueron elegidos entre los votantes del censo de la capital de provincia en un sorteo celebrado el 16 de febrero. En este caso tampoco se puede consultar de manera telemática quién forma parte de las mesas de los centros de votación, por lo que habrá que esperar a que sean notificados los elegidos.

Las notificaciones se envían por correo

En otros municipios de la comunidad autónoma también se han habilitado páginas web para consultar a los miembros de las mesas electorales, entre ellos el Ayuntamiento de Arévalo (Ávila), que ha publicado el nombre de los presidentes y vocales, titulares y suplentes, a través del consistorio, o en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), que lo ha hecho publicado el listado pero únicamente con los DNI de los electores seleccionados.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.