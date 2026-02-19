El expríncipe Andrés sale de comisaria tras ser detenido por "mala conducta en un cargo público" y su relación con el caso Epstein

¿Por qué es importante? La Policía británica ha registrado este jueves varios domicilios en Berkshire y Norfolk y ha explicado que su arresto se ha producido tras "una evaluación exhaustiva".

El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, ha abandona la tarde de este jueves la comisaría de Norfolk, según ha informado Reuters, tras más de 10 horas desde su arresto por sospecha de "mala conducta en un cargo público" y su relación con el caso Epstein. La Policía británica ha registrado este jueves varios domicilios en Berkshire y Norfolk y ha explicado que su arresto se produjo tras "una evaluación exhaustiva".

La relación del expríncipe Andrés con las barbaridades de Epstein ya se conocía, pero desde este jueves otra sospecha se cierne sobre él: la de que se valió de su puesto público como enviado de Comercio para el Gobierno británico para acceder a documentos sensibles y enviárselas a su amigo, según información de 'The Guardian'.

En varios correos electrónicos con fecha de 2010 Andrés comparte informes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur. En otros, por ejemplo, desvela un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en Afganistán. Unos documentos por los que la policía ha estado todo el día registrando varias propiedades del exduque de York.

Esta es la primera vez que el expríncipe, que ha enfrentado numerosas acusaciones por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, ha sido arrestado. Hasta el momento, Andrés ha negado sistemáticamente cualquier acusación. Se da la coincidencia además de que este jueves el exduque de York cumple 66 años.

En un escueto comunicado en el que no detallaban su nombre, la policía de Thames Valley informaba así de la detención: "Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk". "El hombre permanece bajo custodia policial en este momento", añadían confirmando no revelarían "el nombre del arrestado, según las directrices nacionales".

"La ley debe seguir su curso"

Tras conocerse la detención de su hermano, el rey Carlos III ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que las autoridades cuentan con su apoyo y en el que se ha mostrado tajante: "La ley debe seguir su curso". "He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público", comienza el comunicado real. "Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes", prosigue.

Palabras con las que Casa Real británica reitera su disposición a colaborar con la Justicia. "Cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", detalla el escrito. No obstante, el comunicado advierte de que evitarán hacer más comentarios sobre el asunto. "Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes. Charles R.", concluye.

