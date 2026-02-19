¿Es incompatible ser feminista y escuchar a Bad Bunny?: el polémico debate que reabre Ayuso y al que responde la calle

Los detalles Por su parte, la 'popular' cuestionó la coherencia entre el feminismo y determinadas letras del artista puertorriqueño: "No encajaría con los cánones feministas".

¿Se puede ser feminista y bailar reggaeton? La pregunta ha vuelto al centro del debate público tras las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a propósito de la próxima visita de Bad Bunny y la posibilidad de concederle una distinción institucional.

Por su parte, la 'popular' cuestionó la coherencia entre el feminismo y determinadas letras del artista puertorriqueño abriendo un debate del que no suele hablar en exceso. Así, aludió a versos explícitos como "yo ya le di a las dos, la amiga repitió, ponte en cuatro, quisiera mudarme con todas para una mansión".

"¿Qué feminismo les está quedando?", ironizó la presidenta madrileña cuyas palabras han reabierto una discusión que sigue activa en la sociedad desde la llegada del reggaeton. En la calle, las opiniones son diversas.

Algunos reconocen a laSexta que según qué canciones "no ayudan" al discurso feminista: "Las letras la verdad es que no ayudan", señala una joven entrevistada, que admite haberse sentido incómoda al escuchar ciertos versos delante de su madre. "No encajaría con los cánones feministas", dicen otros.

Sin embargo, matizan que escuchar este tipo de música no implica asumir su contenido: "Por el hecho de escuchar eso, yo no veo a nadie haciendo lo que dicen las letras". "Ni más machista ni más feminista", dice la presidenta de de la Federación de Mujeres Progresistas.

Una conciencia crítica

Así, incide en la idea de compatibilidad siempre que exista una conciencia crítica. Es decir, disfrutar de la música sin reproducir en la vida real los comportamientos o actitudes que algunas canciones describen.

Aunque el género, por sus orígenes urbanos y su énfasis en la fiesta y la sexualidad, ha sido señalado en múltiples ocasiones por reproducir estereotipos de género, el machismo en la música no es exclusivo de un estilo concreto.

Desde el romanticismo posesivo en clásicos del pop y el rock, como algunas letras de The Beatles, hasta propuestas actuales, las narrativas de celos, dependencia o cosificación han atravesado décadas y géneros musicales.

"La mayoría de las letras, los géneros, la cultura… en todos los sitios existe este machismo", añaden. Es por ello que saber identificarlo y no replicar lo que dicen esas letras es el camino a seguir".

