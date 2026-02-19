Vecinos de la calle Tribulete (Madrid) hacen historia y sientan en el banquillo a un fondo buitre por acoso inmobiliario

Sí, pero... A primera hora de este jueves, el Ayuntamiento del municipio madrileño de Collado Villalba ha ordenado el desahucio de más de 100 personas de un edificio.

El mercado de la vivienda en España alcanza niveles históricos, pero la escalada de precios y la actividad especulativa no solo afectan al bolsillo de los ciudadanos, sino que también generan tensión social y conflictos legales, además de victorias para la ciudadanía, como ha ocurrido en la madrileña calle Tribulete, donde los vecinos han llevado al banquillo a un fondo buitre.

Sin embargo, a primera hora de este jueves, el Ayuntamiento del municipio madrileño de Collado Villalba, gobernado por el PP, ha ordenado el desahucio de más de 100 personas de un edificio de la Sareb. La mayoría son familias con menores que, desde ahora, se quedan en la calle.

Tanto vecinos como asociaciones han denunciado que la medida es ilegal al haberse ejecutado sin una orden judicial y sin ofrecer alternativas habitacionales a los afectados. El bloque desalojado llevaba años okupado y las condiciones del inmueble eran precarias, según el consistorio, que justificó la medida alegando riesgos para la salud y la seguridad.

Sin embargo, muchos de los vecinos aseguran que se trata de un desalojo forzoso que deja a personas vulnerables, con niños y personas con discapacidad, sin un lugar donde dormir.

Historia en Lavapiés

Mientras tanto, en Madrid, la ciudad vive un episodio histórico: los vecinos del número 7 de la calle Tribulete, en Lavapiés, han conseguido sentar en el banquillo a un fondo buitre. Directivos y empleados del fondo de inversión Elix han comparecido ante el juez tras dos años de denuncias por acoso inmobiliario, que incluían presiones verbales, directas e indirectas, para que los vecinos abandonaran sus pisos.

Este caso marca un precedente en España ya que por primera vez un bloque de residentes logra llevar ante la justicia a un fondo de inversión que, según denuncian, ejercía prácticas especulativas que afectan al precio y a la estabilidad de la vivienda en la ciudad.

Esa es la actividad especulativa que ha puesto el precio del metro cuadrado en nuestro país en niveles nunca vistos jamás, pero aún así siguen firmándose hipotecas. Lo que ocurre es que el importe medio de esas hipotecas está también batiendo récords.

La cuantía de esos préstamos hoy ya supera los 163.000 euros. Se pide más al banco porque los precios de la vivienda no dejan de subir y aún así, los expertos creen que la ciudadanía podría estar tocando techo.

Por primera vez desde 2020, el tiempo que se tarda en vender una vivienda ha subido cuatro días de media, lo que significaría que la demanda podría estar llegando a su límite.

