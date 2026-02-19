Ahora

Tensión en Oriente Medio

Trump amenaza a Irán con que "pueden ocurrir cosas malas" mientras Netanyahu promete algo "que no pueden ni imaginar"

Entre líneas Las declaraciones se producen en medio del despliegue militar de EEUU en Oriente Medio.

Imagen del USS Gerald R. Ford de la Marina de EEUUImagen del USS Gerald R. Ford de la Marina de EEUUAgencia AP
Donald Trump ha asegurado este jueves en la primera reunión de la Junta de Paz en Washington que es necesario "llegar a un acuerdo significativo" sobre Irán o, "de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas". Unas palabras que se han producido después de que Benjamín Netanyahu haya amenazado directamente a la República Islámica.

"Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente", ha asegurado Trump, en medio del gran despliegue militar que están realizando las Fuerzas Armadas en Oriente Medio.

Asimismo, ha reiterado que Irán no puede tener armamento nuclear.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha vuelto a dirigir al régimen iraní, su principal enemigo en la región, asegurando que si Teherán les ataca, "se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar".

"Estamos preparados para cualquier escenario. Y una cosa está clara: si los ayatolás cometen un error y nos atacan, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar", ha aseverado el mandatario durante una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército israelí.

El ejército estadounidense estaría preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente republicano aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si lo autorizará, según ha informado este jueves distintos medios como la 'CNN' o 'The New York Times'.

