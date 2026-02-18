Las dos galaxias a la izquierda del PSOE: la misma aspiración de aunar unos proyectos que nacen divididos

Los detalles Por un lado, estaría la encabezado por Gabriel Rufián y Emilio Delgado; mientras que por el otro, estaría la refundación de Sumar que este sábado celebra una cita.

Gabriel Rufián ha elegido la canción 'Las Leyes de la Frontera' de Derby Motoreta's Burrito Kachimba para presentar su proyecto de unir a la izquierda del PSOE, compartiendo el acto con Emilio Delgado de Más Madrid. Ambos coinciden en que para ganar, la izquierda debe presentarse unida, evitando la competencia entre 14 partidos. Rufián propone un espacio que incluya a los independentistas, mientras que una segunda galaxia estaría formada por Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Sumar. Yolanda Díaz ha anunciado su ausencia en estos actos, destacando que no se trata de nombres. A pesar de las discrepancias, intentarán tender puentes en un evento llamado 'Un paso al frente'.

'Las Leyes de la Frontera' de Derby Motoreta's Burrito Kachimba es la canción que ha elegido Gabriel Rufián para entrar en la presentacion de su proyecto de aunar a la izquierda a la izquierda del PSOE, en un acto que ha compartido con Emilio Delgado, de Más Madrid. Durante la charla, ambos han coincidido en que para ganar hay que presentarse unidos y que no tiene sentido 14 partidos compitiendo.

Ese sería el plan con el que esperan unir a lo que ellos llaman el espacio de la izquieda, en el que hay satélites, galaxias, y quizá, estrellas fugaces. En concreto, este especio cuenta con dos galaxias. Por una parte, la que impulsa Rufian y que aspira a unir a todos los satélites a la izquierda del PSOE incluidos los independentistas.

Una galaxia que este miércoles ha tenido como epicentro la sala madrileña Galileo y en la que, sin embargo, ha habido pocas estrellas. Si bien la mayoría de la izquierda ha acudido, lo ha hecho con representantes de perfiles bajos y sin nada de líderes como Yolanda Díaz, Antonio Maíllo u Oriol Junqueras. Precisamente, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha anunciado su ausencia tanto a este acto como al previsto para este sábado que corresponde a la refundación de Sumar.

De vuelta a este miércoles, Rufián ha dicho que su objetivo es ganar y para eso pide presentarse unidos provincia a provincia, girando en torno a cuatro propuestas que resume en "antifascismo"; "derecho a la autodeterminación"; "dignificación de las condiciones de vida"; y un "grupo interparlamentario coordinado común".

Esta sería una primera galaxia que comparte con una segunda que conformarían Izquierda Unida (IU), Comuns, Más Madrid y Sumar. Todos ellos giran en torno a una nueva plataforma de la que todavía se desconoce el nombre y quien la liderará. Respecto a esta cuestión, Díaz ha subrayado este mismo miércoles que "no va de nombres", aunque el líder de IU ya la ha descartado a ella. Eso sí, Díaz opta ni siquiera pensar en responder.

Pese a estas discrepancias el próximo sábado 21 febrero pretenden empezar a tender puentes con un acto bajo el lema 'Un paso al frente' y al que han invitado, dicen, "a la izquierda plurinacional y transformadora", y a la que tampoco irá Yolanda Díaz. Sobre esos puentes, cabe destacar que fueron tendidos cuando fundaron esa galaxia Sumar. Un proyecto que aseguraban era para una década, pero que menos de cuatro años después deben de refundar para crear otro de cara a la próxima.

En definitiva, dos espacios a la izquierda del PSOE marcados, al menos por el momento, por la distancia y proyectos por la unidad que nacen divididos. Solo cabe esperar, si no acaba en la 'Guerra de las Galaxias'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.