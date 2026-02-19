La Primitiva sigue sin repartir el mayor bote de su historia: 107 millones de euros, en juego hoy

Como ocurre con otros sorteos, el bote de La Primitiva se va acumulando hasta que algún acertante de primera categoría se lo lleva. Pero después de varios sorteos sin ganadores, el bote crece.

Como ocurre en otros sorteos como el Euromillones, el bote de La Primitiva va creciendo si se suceden varios sorteos sin acertantes de primera categoría. Estos son los únicos que se pueden llevar el bote, al acertar los seis números más el reintegro, pero de no ser así, la cantidad del premio acumulado aumenta. Es lo que ocurre de cara al sorteo de hoy, jueves 19 de febrero, que se pone en juego el que es, hasta la fecha, el mayor bote de La Primitiva de la historia: un total de 107 millones de euros pueden irse a un único acertante. Si no... el bote seguirá creciendo.

Hasta ahora, el premio más alto que ha repartido este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado era de casi 102 millones de euros, cantidad que se repartió en octubre de 2015, concretamente a una persona que había validado su participación en una administración de Barcelona. Aunque los premios de La Primitiva no suelen ser tan jugosos como los del Euromillones, la probabilidad de hacerse con ellos es mayor, al tratarse de un sorteo estatal y no uno en el que participan jugadores de varios países. En 2024, otro participante de La Primitiva se llevó 88 millones de euros gracias a un boleto adquirido por Internet, mientras que en 2019 en Tavernes Blanques (Valencia), otro se llevó 79 millones de euros.

El bote que se reparte este jueves empezó a generarse el pasado 20 de septiembre, primero de una larga lista de sorteos en los que no se registró ningún acertante de primera categoría después de repartir el bote. Cinco meses después, La Primitiva puede hacer historia.

El mayor bote de la historia de La Primitiva se reparte poco después de que este sorteo haya cumplido 40 años: el 17 de octubre de 1985 se celebró el primer sorteo de este juego, que se ha convertido en uno de los más populares del país. Aunque hasta hace unos años se celebraban dos sorteos por semana, La Primitiva reparte suerte cada lunes, cada jueves y cada sábado, con un precio de 1 euro por apuesta. Además, cada participación permite sumar también la participación en el Joker, un número asociado que reparte un premio de hasta un millón de euros.

