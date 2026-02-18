Una relación de poder, coacciones laborales y una identidad filtrada: la presunta víctima del DAO y el sentimiento de tener el sistema en contra

¿Por qué es importante? El terror de la presunta víctima va más allá de la agresión sexual por parte del número dos de la Policía Nacional, pues partía de una relación de jefe-subordinado, continuó con tentativas de comprar su silencio y, finalmente, con un señalamiento al filtrarse la querella.

El ex número dos de la Policía Nacional llegó a su vivienda oficial escoltado, tras dimitir en medio de acusaciones de agresión sexual. La presunta víctima, representada por el abogado Jorge Piedrafita, se siente aterrorizada y desprotegida, especialmente después de que su nombre fuera filtrado. Piedrafita critica que ningún miembro del Gobierno se ha comunicado con ella y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha cumplido su promesa de dimitir si la víctima no se sintiera protegida. La querella fue presentada directamente en el juzgado para asegurar protección, pero la filtración de su identidad ha generado más inseguridad.

Entre un grupo de periodistas entraba el dimitido, que no cesado, número dos de la Policía Nacional este miércoles a su vivienda oficial. Hasta allí, llegaba en su coche oficial y con su escolta oficial. Mientras tanto, durante la jornada el abogado de su presunta víctima Jorge Piedrafita ha asegurado en laSexta que ella está "aterrorizada" tanto por los hechos como porque en las últimas horas se ha filtrado su nombre, pese a que tendrá que debería estar protegido.

Además, el letrado Piedrafita ha relatado que ningún miembro del Gobierno se ha puesto en contacto con ella y respecto al compromiso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de dimitir en el caso de que la víctima no se haya sentido protegida por él, el abogado asegura que está "decepcionada".

En este punto, no obstante, lo evidente es que ha sentido que el sistema estaba en su contra, ya que antes de que se hubiese porducido la agresión ella ya estaba sometida al poder de él, al ser su subordinada. En este sentido, cabe explicar que él usa su cargo para obligarla a ir al lugar en el que está, y pese a que ella le dice que no quiere, no deja de ser un superior el que se lo está pidiendo. De hecho, él habría usado en todo momento la autoridad institucional que tenía sobre la víctima.

Eso sí, después de la agresión también se siente desprotegida en el entorno laboral, ya que en la querella también denuncia coacciones del comisario asesor del hasta este miércoles Dirección Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Óscar San Juan, quien ha sido este miércoles relevado de sus funciones. Y es que fue él quien trató de comprar el silencio de la víctima, ofreciéndole el destino que ella quisiera.

En definitiva, ella no se sentía segura en el entorno laboral, pese a que hay protocolos de agresiones dentro del Cuerpo y del Ministerio de Marlaska. Unos canales de los que la víctima prescinde, como también de la opción de denunciar la agresión sexual en una comisaría o en un cuartel.

De hecho, ella opta por la de presentarla en el juzgado de guardia, donde es necesario hacerlo por escrito, porque es la única que le va a garnatizar protección al llegar de forma directa al juez. De esta manera, no hay ningún agujero por el que el DAO pudiera ser avisado de una denuncia contra él.

Ahora bien, una vez puesta la querella tampoco se ha sentido protegida, después de que este miércoles se filtrase su identidad en los grupos de policías. En este sentido, el abogado Piedrafita ha criticado en Al Rojo Vivo que la querella había sido filtrado. Un asunto que también ha abordado en Más Vale Tarde donde ha subrayado que su cliente "fue brutalmente acosada", al tiempo que ha insistido en la necesidad de que "se tomen medidas para que esto no suceda".

