Alfonso Arús, del vestido de Mar Flores en la fiesta de los Bridgerton en Madrid: "Es el típico de las Campanadas, parece la Pedroche"

Mar Flores ha acudido a la fiesta de los Bridgerton en Madrid, donde ha sorprendido con un vestido con más de 1.200 flores: "Ha hecho una similitud de mi personaje con los personajes y la sociedad de la época".

La fiebre por los Bridgerton ha aterrizado en el Palacio Real de Madrid, que ha acogido la promoción de la segunda parte de la cuarta temporada de la exitosa serie, que se estrenará el próximo 26 de febrero.

"Había muchos rostros conocidos con sus máscaras transformados en esa época inglesa", destaca Tatiana Arús, que enseña los espectaculares looks de los invitados. Es el caso de Mar Flores, quien ha explicado a la prensa que su abrigo pesaba casi ocho kilos: "Llevo más de 1.200 flores porque la diseñadora decidió dejar de contar".

"Ha hecho una similitud de mi personaje con los personajes y la sociedad de la época", ha explicado la modelo, que ha destacado que ha salido con el abrigo y al abrirlo y dejar ver su vestido ha tenido "la libertad de abrirse y expresarse como ella quiere", igual que hacían las mujeres de la época".

Tras escucharla, Alfonso Arús destaca que si la modelo no llega a explicar su look no hubiera sabido el motivo: "Ahora tiene sentido, pero si no me cuenta la historia, parece el típico vestido de las Campanadas". "El vestido es precioso, pero me parece la Pedroche justo un minuto antes de que den las 12", afirma el presentador de Aruser@s.

