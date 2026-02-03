Se cumple un mes de la captura de Maduro con una Venezuela con pocos avances y más dependiente que nunca de EEUU

El contexto El pasado 3 de enero, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado por las Delta Forces en Caracas. Desde entonces, la transición está siendo efectuada por una Delcy Rodríguez que está viéndose obligada a seguir la tutela de Donald Trump.

Nicolás Maduro fue capturado hace un mes por la Delta Force de Estados Unidos en una operación militar que sorprendió al mundo. Actualmente, se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, acusado de narcoterrorismo y otros delitos. A pesar de declararse no culpable, la Justicia estadounidense no lo reconoce como presidente legítimo, sino como líder de una organización terrorista. Tras su captura, Venezuela quedó bajo la influencia de Washington. Trump designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina y mostró interés en el petróleo venezolano, levantando sanciones para que empresas estadounidenses operen en el país. Mientras tanto, el futuro de Venezuela sigue siendo incierto.

"De buen humor". Así está Nicolás Maduro en la cárcel federal MDC de Brooklyn, según el hijo del líder venezolano, Nicolás Maduro Guerra. Este martes se cumple un mes de su captura por parte de la Delta Force de los Estados Unidos en una operación que dejó perplejo al mundo y que fue una auténtica exhibición de poder militar de Washington.

Tras unas primeras imágenes de bombardeos y helicópteros estadounidenses sobrevolando Caracas, la incertidumbre se apoderó en ese momento del mundo, hasta que un par de horas más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, daba la noticia a través de la red social 'Truth Social': "El presidente Venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer han sido capturados y extraídos del país".

Unas horas más tarde, y en la misma red social, Trump publicó la primera imagen de Maduro bajo arresto. En ella se veía al mandatario a bordo del USS Iwo Jima con los ojos vendados, auriculares para impedirle la escucha y un chándal gris de Nike.

Nicolás Maduro apresado por Estados Unidos.

Acto seguido, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, comunicó que Maduro y su esposa estaban acusados de narcoterrorismo en el Distrito Sur de Nueva York, concretamente de los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra intereses estadounidenses.

Dos días después, Maduro y Cilia Flores fueron procesados ante un tribunal federal de Manhattan. "Soy el presidente de Venezuela y estoy secuestrado. Me capturaron en mi casa de Caracas", fueron las primeras palabras del líder chavista ante el tribunal y en ella ambos se declararon no culpables de los cargos de los que se le acusa.

Desde entonces, Maduro y Flores están recluidos en una celda del Centro de Detención Metropolitano Brooklyn (MDC), en la 29th Street de Nueva York, conocido popularmente como "el infierno en la Tierra" por las extremas medidas de seguridad y las durísimas condiciones que se aplican a los presos que cumplen allí sus condenas.

Durante este tiempo, Maduro ha alegado que la inviolabilidad que le otorgaría ser un jefe de Estado de un país extranjero anula la autoridad de Estados Unidos para juzgarle. Sin embargo, la Justicia norteamericana alega que, como ya sucedió con el presidente panameño Manuel Noriega, el Gobierno de Donald Trump no le reconoce como mandatario legítimo, sino como el líder de una organización terrorista que ha atentado contra los intereses nacionales estadounidenses.

Venezuela, en manos de EEUU

Desde ese 3 de enero, Venezuela ha quedado a merced de los designios de Washington. Pese a que la oposición venezolana aseguró desde un primer momento que debían ser Edmundo González o María Corina Machado quienes asumieran de inmediato el poder basándose en las actas de las elecciones de 2024, Trump rechazó de inmediato esta idea y apostó por permitir que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro hasta entonces, asumiera la Presidencia interina.

En los días posteriores, Trump negó directamente la autoridad de Machado para liderar Venezuela, asegurando que "no tiene los suficientes apoyos" en el país. En el entorno del presidente estadounidense comenzó a extenderse la idea de que esto no era más que un acto de venganza contra la opositora venezolana por no haber rechazado al Premio Nobel de la Paz en favor del líder republicano. De hecho, Machado decidió unos días más tarde regalarle a Trump la medalla de oro del Nobel en su visita a la Casa Blanca. Sin embargo, y pese a que el magnate pudo con este gesto posar con su ansiado Nobel, no ha cambiado la opinión de un Trump que sigue sin ver a Machado como una líder legítima para encabezar Venezuela.

María Corina Machado entrega su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

En paralelo, el presidente estadounidense ni siquiera se ha molestado en ocultar que su verdadero interés en el país caribeño es el petróleo. El 7 de enero, cuatro días después de la captura de Maduro, Trump anunció que Venezuela entregaría a EEUU hasta 50 millones de barriles. "El dinero de la venta será controlado por mí", aseguró. A partir de ese momento, buena parte de las sanciones se han levantado y las empresas petroleras estadounidenses ya están operando en territorio venezolano para trabajar en la extracción del crudo.

Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue sin tener garantías de que lo que en un primer momento fue visto como el golpe letal al régimen chavista termine de ejecutarse, ya que todos los mandos políticos y militares nombrados por Nicolás Maduro siguen en sus cargos. Eso sí, varios centenares de presos políticos, entre ellos 11 españoles, han sido liberados en un gesto que Delcy Rodríguez ha definido como una apuesta por "la libertad y el pluralismo". No obstante, un mes después de la caída de Maduro, los venezolanos siguen teniendo más dudas que certezas sobre el futuro de su país.

