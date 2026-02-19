Los "comportamientos inapropiados" del exDAO con las mujeres eran un secreto a voces en la Policía: "Era un tocón"

Los detalles Fuentes policiales trasladan a laSexta que José Ángel González tenía conductas "asquerosas" en su trato con mujeres, lo que provocaba el rechazo de sus subordinadas.

Los presuntos "comportamientos inapropiados" del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, en el trato con mujeres eran "un secreto a voces" dentro del cuerpo. Así se lo aseguran fuentes policiales a laSexta, que relatan que la situación fue en aumento en los últimos años de González al frente del mando operativo.

Tras la dimisión del jefe policial al salir a la luz una denuncia de una inspectora por agresión sexual, han comenzado a salir a la luz los detalles de la conducta de González, que dentro del estamento definen como "asquerosa". Además, aseguran esas mismas fuentes que el exDAO "era un tocón" con sus subordinadas, aunque aclaran que no eran conscientes de esta presunta violación. También afirman que el exalto cargo de la Policía Nacional normalizaba actuaciones indebidas y abusivas con mujeres, algo que hacía que sus subordinadas evitasen estar cerca de él, ya que esta situación era "vox pópuli" dentro del cuerpo.

Estas informaciones quedan más que demostradas por la documentación que la denunciante de esta presunta agresión sexual ha aportado al juez instructor, en la que habría mensajes con expresiones como "estás gilipollas", "borrica" o "vete a la mierda".

San Juan podría no ser el único que encubrió al exDAO

Tras la dimisión de González, el Ministerio del Interior también cesó al comisario Óscar San Juan, mano derecha del exDAO, por, presuntamente, tratar de ocultar el caso coaccionando a la víctima e intentando comprar su silencio.

No obstante, fuentes de la Policía trasladan a laSexta que "el comisario San Juan no sería el único comisario implicado en intentar taparlo", por lo que aún habría altos cargos relacionados con este presunto encubrimiento que mantendrían su puesto en la dirección operativa de la Policía Nacional. De hecho, esas mismas fuentes aseguran que, al menos, habría un tercer implicado en el encubrimiento.

