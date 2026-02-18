Los datos El año pasado en España hubo 321.164 nacimientos, un 1% más que en 2024, aunque sigue habiendo más fallecidos que nacimientos.

La natalidad en España ha mostrado un leve pero significativo aumento, rompiendo la tendencia descendente desde 2015, con 321.164 nacimientos en el último año, un 1% más que en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, el saldo vegetativo sigue siendo negativo, ya que las muertes han aumentado un 2,5%. A pesar de la baja natalidad, la población española superó los 49,5 millones, con más de 10 millones nacidos en el extranjero. Además, ha cambiado la forma en que se conocen las parejas, con más del 50% encontrándose online, según un estudio de Stanford.

La caída de la natalidad en España se frena. Registra un aumento leve, pero significativo, porque rompe la racha de baja natalidad que llevábamos teniendo desde 2015. Es decir, ha crecido el número de nacimientos por primera vez en diez años.

En total, el año pasado en España hubo 321.164 nacimientos, un 1% más que en 2024, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) Sin embargo, el saldo vegetativo fue negativo, lo que supone que sigue habiendo más fallecidos que nacimientos. Y no solo eso, las muertes han registrado también un aumento con respecto al año pasado, un 2,5% más.

España registra un leve aumento en la natalidad por primera vez en diez años mientras más de la mitad de las parejas se conocen ya a través de internet

A pesar de que la natalidad en España ha ido en descenso en los años anteriores a 2025, la población ha ido en aumento. De hecho, el pasado año el país superó los 49,5 millones de habitantes. De ellos, más de 10 millones han nacido en el extranjero.

Pero en los últimos años no solo ha cambiado la natalidad, también la forma en la que se conocen las parejas. En el año 2000 prácticamente nadie se conocía online: la principal forma de encontrar pareja era a través de amigos.

Ya en 2010, sin embargo, conocerse a través de internet se convierte en la primera opción y, ahora mismo, más del 50% de las parejas se encuentran así. Esto es lo que se desprende de un estudio de la universidad de Stanford, y aunque son datos de Estados Unidos no se aleja mucho de lo que pasa también en España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.