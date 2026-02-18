Gemma Barroso, la nueva DAO interina de la Policía Nacional a quien la víctima comunicó la querella como su jefa directa

¿Por qué es importante? Barroso ocupaba el cargo de subdirectora general de Recursos Humanos y Formación hasta la crisis interna tras las graves acusaciones contra José Ángel González por una presunta agresión sexual contra una subordinada, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

La presunta agresión sexual del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, contra una subordinada conocida este martes —y por la que dimitió horas después— ha provocado una crisis abierta en el Cuerpo Nacional de Policía. De momento, la plaza del 'número dos' de la Policía Nacional la ha asumido de forma interina la comisaria principal Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, y con quien habló este martes la víctima para comunicarle la querella contra González al ser su jefa directa.

Barroso es, además, la persona que, según el abogado de la víctima, más la apoyó cuando ella le contó qué había pasado hace solo un día. La nueva DAO interina la atendió "inmediatamente", "muy bien" y se "quedó de piedra" al conocer lo ocurrido, tras lo que le dijo, según el abogado, que siguiera adelante y que le pida todo lo que necesite.

Es más, la víctima y la sustituta del DAO se conocen desde hace años. Barroso fue la jefa jerárquica última de la víctima, cuyo último destino profesional fue precisamente la subdirección de Recursos Humanos y Formación de la que es titular la nueva DAO interina. El 24 de julio de 2025, además, coincidieron en un despacho y fue cuando la víctima le trasladó que no podía seguir trabajando por salud mental. Fue entonces cuando se derivó a la víctima al equipo psicológico y se le dio de baja.

Tal y como establece el artículo 4.2 de la Orden por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, Barroso ocupará este puesto hasta que se elija al nuevo DAO, cuyo nombramiento está regulado por la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional.

"En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa, corresponde la suplencia a las personas titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la Subdirección General de Logística e Innovación y del Gabinete Técnico, por el orden en que aparecen citados en esta disposición", detalla el texto.

Convocatoria para elegir al nuevo DAO

Mientras, la Policía Nacional elegirá a su nuevo DAO en una convocatoria a la que podrán presentarse los 111 comisarios principales, de los que 22 son mujeres, siempre que cumplan con los requisitos de baremación para el máximo responsable operativo. Se trata de un procedimiento especial "presidido por el principio de celeridad" que permite acortar los plazos.

Así, "las solicitudes para tomar parte en este concurso se formularán en el plazo de siete días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en la Orden General, a través del Portal de la Policía, donde obtendrán un justificante de su participación, teniendo la obligación de comunicarlo a su plantilla de destino a la mayor brevedad posible", según detalla el procedimiento.

La competencia del nombramiento recae en el ministro del Interior, a propuesta del director general del Cuerpo y previo informe de la secretaria de Estado de Seguridad. De esta forma, comenzará el proceso para sustituir a José Ángel González, quien dimitió el martes tras conocerse la querella que una subordinada presentó contra él por agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

El director reúne a los mandos

La crisis interna tras la salida del DAO y las graves acusaciones de abuso sexual y violación han llevado este miércoles por la tarde a que el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, citara a todos los mandos de este cuerpo. La reunión con la junta de gobierno se ha celebrado a primera hora de la tarde de este miércoles en la Dirección General, siendo convocada menos de 24 horas después de conocerse esta querella de una subordinada contra el DAO y de la citación judicial del 'número dos' de la Policía.

José Ángel González era DAO desde 2018, tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior. El propio director general de la Policía es otro de los cargos que sigue desde la primera legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez. Marlaska ha reconocido este miércoles que estaba decepcionado con el DAO y ha negado que tapara la denuncia de unos hechos que se remontan a abril de 2025. También se ha comprometido a dimitir si la víctima considera que ha estado desprotegida o que él personalmente "le ha fallado".

