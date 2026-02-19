La maquinaria del machismo ya está marcha contra la víctima del exDAO: graves acusaciones que buscan desprestigiarla y hundirla

¿Por qué es importante? Si bien la legislación española cuida que esto no afecte al proceso judicial, no es la primera vez que esto ha sucedido en otros casos en España.

La víctima del exDAO José Ángel González enfrenta una campaña de desprestigio tras denunciar acoso por parte de su superior. Su identidad y teléfono se han filtrado, lo que ha generado un acoso constante. La maquinaria del machismo busca desacreditarla cuestionando su vida personal y profesional, a pesar de que en Derecho Penal solo importan los hechos denunciados. Este tipo de estrategias, similares a las empleadas en el caso de La Manada, no tienen validez legal en España, donde el consentimiento es central. La víctima podría denunciar la filtración de su identidad, protegida por el Artículo 417 del Código Penal. Mientras tanto, espera recibir la protección solicitada y ha sido contactada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Se ha filtrado su identidad, su teléfono y no paran de llamarla. Una situación de la víctima del exDAO José Ángel González, a la que ahora se suman acusaciones de inventarse todo por un ascenso; de aceptar un puesto en una embajada a cambio de silencio o de pedir un cargo en el alto mando. Pero también se ha llegado a cuestionar sus relaciones previas o que actúa así porque denuncias anteriores no le han salido bien.

Todo ello es la basura que se está lanzando contra esta mujer, respecto a la que buscan su desprestigio, su hundimiento y machacarla, por haber denunciado un acoso por un superior. Se trata de la maquinaria del machismo, la cual obliga a que la víctima deba contar con escolta, pero también a pensar en el miedo que genera.

Y es que lo que buscan estos comportamientos es hacer daño, puesto que en Derecho Penal lo que se investigan son los hechos objeto de la denuncia, siendo absurdo tratar de rascar cosas previas o posteriores a lo sucedido. De esta manera, la única intención es el descrédito y la humillación pública, ya que en un juzgado no va a servir frente a los hechos ocurridos, los informes forenses, los testimonios y las pruebas directas de la agresión.

En definitiva, unas guerras que se han intentado llegar a juicio, al observar que durante años estas acciones han correspondido a estrategias de defensa de los agresores que ahora, sin embargo, no sirven. Un ejemplo del pasado fue el protagonizado por los violadores de San Fermín -La Manada- quienes contrataron a detectives privados para investigar a la víctima durante los meses posteriores a la agresión.

La defensa de los agresores acudió al juez con un informe que fue rechazado. Además, la legislación española cuenta con el consentimiento en el centro, descartando cualquier dato sobre lo anterior, lo posterior o la vida sexual de la mujer agredida, sobre la que en ocasiones también se filtra su identidad. Es el caso de la policía presuntamente agredida por el que era el número dos del cuerpo policial, según ha confirmado su abogado, Jorge Piedrafita, en laSexta.

Algo que es ilegal en España bajo el Artículo 417 del Código Penal en el que se aborda la revelación de secretos por parte de funcionarios y se contemplan castigos que llegan a la inhabilitación y la prisión. Frente a eso, la Constitución ampara el derecho al honor de la víctima, la cual podría denunciar esa filtración. De momento, no obstante, ella está aterrada a espera de este viernes ya cuente con la protección solicitada por su defensa y ofertada por la DAO interina, Gemma Barroso. Al menos este jueves ha recibido la llamada de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.