Ahora

Infrafinanciación educativa en Madrid

La Universidad Complutense de Madrid aprueba un recorte de 33 millones de euros por la "falta de financiación" del Gobierno de Ayuso

Los detalles El rector de la UCM, Joaquín Goyache, señala en un comunicado que "entre 2019 y 2024, los ingresos aumentaron un 15%, mientras que el gasto total aumentó un 27%".

Imágen de archivo de una concentración ante el rectorado de la ComplutenseImágen de archivo de una concentración ante el rectorado de la ComplutenseEFE/ Rodrigo Jiménez
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) implementará un recorte de 33 millones de euros para el ciclo que comprende entre 2025 y 2028. Así lo indica el Plan Económico Financiero aprobado por el Consejo de Gobierno. Este martes, el rector, Joaquín Goyache, ha emitido un comunicado en el que confirma que ese plan de recortes es obligatorio para todas las instituciones públicas que, como la Complutense, se encuentran en situación de déficit.

En ese mismo comunicado, Goyache achaca la situación de las arcas de la universidad a "factores estructurales" y a la "falta de financiación", aspecto que depende de forma directa de la Comunidad de Madrid.

"Entre 2019 y 2024, los ingresos aumentaron un 15%, mientras que el gasto total aumentó un 27%", apunta el comunicado de Goache. En cuanto al último año, el rector explica que "la Universidad cerró el ejercicio 2024 con un déficit presupuestario ajustado de -33,19 millones de euros, lo que hace necesario poner en marcha medidas para restablecer el equilibrio".

"Una parte importante de este incremento corresponde a gastos sobrevenidos y difícilmente controlables por la Universidad, principalmente derivados de un aumento significativo del gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales, que han impactado de forma directa en nuestras cuentas", apunta el comunicado de Goyache.

En cuanto a la vigencia se propone un período de tres años, de 2025 a 2028, por concurrir especiales circunstancias que "impiden la consecución de los objetivos en un plazo inferior, fundamentalmente, por el elevado importe y el origen".

En octubre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó la concesión de un préstamo por valor de 34.469.224 euros a la Universidad Complutense para que el centro pueda afrontar su déficit estructural y mantener su solvencia económica.

La aprobación de este plan se produce en pleno revuelo por la salida del exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana, ante el bloqueo de las negociaciones de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).

La explicación del déficit

Una parte de este incremento corresponde a gastos sobrevenidos y difícilmente controlables por la Complutense, principalmente derivados de un aumento significativo del gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales, que han "impactado de forma directa" en sus cuentas.

Más allá de las medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios, también contempla actuaciones asociadas tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS).

"Nuestro compromiso es preservar la actividad académica, la calidad de la docencia, la investigación y los servicios que sostienen la vida universitaria. Por ello, las medidas propuestas en personal no pretenden debilitar nuestras estructuras, sino que van enfocadas a una reordenación de las mismas, a través de las jubilaciones previstas, garantizando su sostenibilidad", ha defendido Goyache.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dimiten tres diputados de Ayuso como protesta por el cese del consejero de Educación
  2. La defensa de la exconcejala de Móstoles pide que Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Serrano declaren como testigos
  3. laSexta, testigo directo de la reapertura del servicio del AVE Madrid-Sevilla: "En la recta del accidente, pasamos a 60 kilómetros por hora"
  4. Los Mossos descartan una explosión de una bombona del gas de la risa en el incendio de un trastero en Manlleu en el que murieron cinco adolescentes
  5. El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante sus IA
  6. Detienen a un hombre acusado de ofrecer a su esposa como objeto sexual a más de 100 hombres en Suecia