La Universidad Complutense de Madrid aprueba un recorte de 33 millones de euros por la "falta de financiación" del Gobierno de Ayuso

Imágen de archivo de una concentración ante el rectorado de la Complutense

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) implementará un recorte de 33 millones de euros para el ciclo que comprende entre 2025 y 2028. Así lo indica el Plan Económico Financiero aprobado por el Consejo de Gobierno. Este martes, el rector, Joaquín Goyache, ha emitido un comunicado en el que confirma que ese plan de recortes es obligatorio para todas las instituciones públicas que, como la Complutense, se encuentran en situación de déficit.

En ese mismo comunicado, Goyache achaca la situación de las arcas de la universidad a "factores estructurales" y a la "falta de financiación", aspecto que depende de forma directa de la Comunidad de Madrid.

"Entre 2019 y 2024, los ingresos aumentaron un 15%, mientras que el gasto total aumentó un 27%", apunta el comunicado de Goache. En cuanto al último año, el rector explica que "la Universidad cerró el ejercicio 2024 con un déficit presupuestario ajustado de -33,19 millones de euros, lo que hace necesario poner en marcha medidas para restablecer el equilibrio".

"Una parte importante de este incremento corresponde a gastos sobrevenidos y difícilmente controlables por la Universidad, principalmente derivados de un aumento significativo del gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales, que han impactado de forma directa en nuestras cuentas", apunta el comunicado de Goyache.

En cuanto a la vigencia se propone un período de tres años, de 2025 a 2028, por concurrir especiales circunstancias que "impiden la consecución de los objetivos en un plazo inferior, fundamentalmente, por el elevado importe y el origen".

En octubre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó la concesión de un préstamo por valor de 34.469.224 euros a la Universidad Complutense para que el centro pueda afrontar su déficit estructural y mantener su solvencia económica.

La aprobación de este plan se produce en pleno revuelo por la salida del exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana, ante el bloqueo de las negociaciones de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).

La explicación del déficit

Una parte de este incremento corresponde a gastos sobrevenidos y difícilmente controlables por la Complutense, principalmente derivados de un aumento significativo del gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales, que han "impactado de forma directa" en sus cuentas.

Más allá de las medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios, también contempla actuaciones asociadas tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS).

"Nuestro compromiso es preservar la actividad académica, la calidad de la docencia, la investigación y los servicios que sostienen la vida universitaria. Por ello, las medidas propuestas en personal no pretenden debilitar nuestras estructuras, sino que van enfocadas a una reordenación de las mismas, a través de las jubilaciones previstas, garantizando su sostenibilidad", ha defendido Goyache.

