Vox suspende de militancia a Ortega Smith tras negarse a ser destituido como portavoz

Ortega Smith responde a la prensa en un acto de la Policía Municipal.

Los detalles Según ha confirmado laSexta, ha sido el rechazo de Javier Ortega Smith a la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de destituirlo como vocal municipal lo que ha provocado la medida.

La tensión entre Vox y Javier Ortega Smith culminó con su suspensión de militancia tras negarse a acatar la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de apartarlo como vocal. El partido, liderado por Santiago Abascal, decidió sustituirlo por Arantxa Cabello. Ortega Smith, uno de los fundadores de Vox y exvicepresidente, había perdido varias responsabilidades, como la portavocía adjunta en el Congreso y su puesto en la Comisión de Interior y Justicia. En diciembre, fue relegado de la Ejecutiva. Su asistencia a eventos considerados provocativos por Vox y su desacuerdo con las decisiones del partido marcaron su relación con la dirección.

La tensión entre Vox y Javier Ortega Smith venía creciendo en las últimas semanas, para culminar este miércoles con la suspensión de militación del portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Una decisión de la formación que lidera Santiago Abascal motivada por la negativa de Ortega Smith de acatar la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de apartarlo como vocal.

El pasado 12 de febrero, la dirección del partido aprobó por unanimidad su sustitución como portavoz del grupo por Arantxa Cabello. Ante su negativa a dejar el cargo, este miércoles el CEN ha activado el procedimiento disciplinario por infracción "muy grave" y ha acordado su expulsión cautelar.

La expulsión de Ortega Smith del partido es la última estocada de una relación que llevaba meses en crisis. El que fuera fundador y llegara a posicionarse en 2024 como vicepresidente de la formación ha ido viendo cómo se le iban quitando atribuciones y responsabilidades.

En el Congreso, fue portavoz adjunto del grupo parlamentario hasta el pasado mes de noviembre, cuando también perdió la titularidad en la Comisión de Interior y la de Justicia. El único cargo que mantenía era el de portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

En diciembre, la dirección del partido dio un paso más y le apartó de la Ejecutiva. Concretamente, le relegó de su puesto como vocal en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y le reemplazó por la portavoz de Juventud y diputada en el Parlament de Cataluña, Julia Calvet.

'Rebeldía' de Ortega Smith

Ante esta situación, en los últimos meses ha protagonizado episodios que se han interpretado como provocaciones por la dirección de Vox.

Asistió a la presentación del 'think tank' de su amigo Iván Espinosa de los Monteros, figura incómoda para Vox, y se dejó ver en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre, después de que Abascal rechazara acudir por no coincidir con el Gobierno.

Cuando fue degradado en el Congreso en noviembre, Ortega Smith se declaró "sorprendido" por una decisión que consideraba "equivocada e injusta".

Después, el líder de Vox y él se enredaron en un símil futbolístico al responderle Abascal que hay que "aprender a ceder paso" y que en el partido "hay un gran banquillo". El diputado se equiparó con un "delantero" con experiencia que sabe "meter goles".

