Todo menos hablar de Gaza: Trump aprovecha su Junta de Paz para presumir de gestión entre los elogios de sus palmeros

Los detalles Asegura que la Junta de Paz recién inaugurada y formada solo por sus aliados "supervisará" a la ONU para que "funcione bien".

La Junta de Paz de Donald Trump, creada supuestamente para reconstruir la Franja, se ha reunido por primera vez este jueves en Washington. Una cita esperada, pero en la que se ha hablado poco y tarde del tema principal: la reconstrucción de Gaza. En lugar de eso, Trump ha aprovechado para presumir de su gestión y bromear con los asistentes.

El objetivo del republicano era crear una reunión para su honra y gloria en la que dejar claro que él es quien manda. Los invitados tenían que participar de ese espectáculo de fanfarronería del estadounidense, y el que más ha destacado en su papel ha sido Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA se ha 'disfrazado' con una gorra de Estados Unidos y Trump le ha dado las gracias por el galardón que se sacó de la manga para él. "Me dieron su primer premio de la paz. Creo que vieron que Noruega me había jodido y dijeron: 'Démosle un premio de la paz'", ha afirmado.

Marco Rubio también ha sido miembro distinguido de la reunión, el 'poli bueno' en comparación con JD Vance. "Marco lo hace con guante de seda. Pero es un golpe mortal. Hace dos días en Múnich estuve tan orgulloso que casi lo despido porque decían: '¿Por qué Trump no puede hacer esto?'", ha comentado Trump.

Amistades internacionales

En el reparto también ha habido líderes internacionales bendecidos por el neoyorquino. Ha dado las gracias por su asistencia al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y ha recordado su apoyo al argentino, Javier Milei.

Entre los actores secundarios ha estado la enviada de la Unión Europea, la comisaria Dubravka Šuica. Ha acudido a la cita siguiendo órdenes de Ursula Von der Leyen, una decisión que ha generado disgusto entre muchos líderes de Bruselas.

Plan: sustituir a la ONU

El único anuncio que ha hecho referente a Gaza es que EEUU aportará 10.000 millones de dólares a la Junta. Además, alejándose de ese objetivo de la paz, ha amenazado a Irán, asegurando que "estamos en buenas conversaciones" pero que "tenemos que llegar a un acuerdo significativo porque, de lo contrario, ocurrirán cosas malas".

Para cerrar el acto, ha asegurado que la Junta de la Paz "supervisará" a la ONU para que "funcione bien". Porque al final, lo que importa no es Gaza, sino sustituir a las Naciones Unidas por sus secuaces.

