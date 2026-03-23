Las bombas caen, el petróleo sube y solo algunos se forran: estos son los beneficiados de la guerra contra Irán.

¿Por qué es importante? Mientras el mundo contiene el aliento ante el drama energético generado por el bloque del estrecho de Ormuz, hay países, empresas y particulares que están haciendo el gran negocio con el caos.

La guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel, ha desencadenado un drama energético global. Sin embargo, algunos países y empresas están obteniendo grandes beneficios. La familia del presidente Donald Trump, incluidos sus hijos Eric y Donald, invierte en empresas de tecnología armamentística, especialmente en drones, que son altamente demandados por el Pentágono. Su yerno también busca fondos de inversión de países árabes. Además, la administración Trump impulsa las exportaciones de gas natural licuado, logrando acuerdos por 57.000 millones de dólares. China y Canadá también se benefician, mientras Rusia aprovecha la eliminación de sanciones para aumentar sus ingresos por combustibles.

Mientras que la gran parte del mundo contiene el aliento ante el drama energético generado por la guerra en Irán desatada por Estados Unidos (EEUU) e Israel hace tres semanas; hay países, empresas y particulares que están haciendo el gran negocio con el caos. Estos son y así lo hacen.

Entre ellos, por ejemplo, está la familia del presidente de EEUU, Donald Trump por ejemplo. Sus hijos Eric y Donald están metiendo dinero en empresas de tecnología armamentística. Sobre todo en aquellas que se dedican a los drones, pues es lo más demandado por EEUU en el conflicto con Irán. Precisamente, se trata de compañías que ya han obtenido contratos con el Pentágono.

Sin salir de la esfera más cercana al republicano, está también su yerno, quien mientras hace de mediador en el golfo érsico pide dinero a los países árabes. En concreto, habría pedido al menos 5.000 millones de dólares para su fondo de inversión privado, según ha publicado el diario 'The New York Times'.

De esta manera, gana la familia Trump, pero también algunas empresas de su país. De hecho, la Administracion Trump aprovecha la escasez de gas natural licuado para impulsar las ventas de gas estadounidense, haciendo que los exportadores hagan su agosto. Prueba de ello, es que llevan ya 57.000 millones de dólares en acuerdos energéticos con proveedores asiáticos. Así, las cotizaciones de las gasísticas se disparan, mientras sus CEOS hacen donaciones millonarias a Trump.

En bolsa también se han disparado los principales fabricantes de baterías de China, las cuales han ganado más de 70.000 millones de dólares desde el inicio de la guerra contra Teherán. Ahora, los inversores tienen la mente en energías limpias y en almacenarla. Tanto que estas empresas han superado a las grandes petroleras en ganancias bursátiles, pese a que las petroleras han sacado ya casi 250.000 millones.

Las empresas aprovechan la escasez de recursos, pero los paises también. Por ejemplo, Canadá se ha puesto manos a la obra para aumentar su producción energetica y se ha vendido como un productor de energía estable y fiable. Movimiento idéntico al que hizo Noruega con la invasión rusa de Ucrania. Precisamente, Rusia también gana dinero, después que Trump levantara sanciones contra los de Vladimir Putin, que aprovecha para vender. De hecho, este podría ser su año de mayores ingresos por combustibles desde 2022.

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