Javier Solana niega que Putin sea el gran ganador de la guerra en Irán: "Tenemos que mirar a China, a India y otros países"

El que fuera secretario general de la OTAN, Javier Solana, cree que es fundamental que se vuelvan a trenzar relaciones entre los países. "Esto no es poesía, es eficacia. Estar trabajando todos juntos es más eficaz que trabajar separados", ha explicado.

El que fuera secretario general de la OTAN, el español Javier Solana, parece tener muy claro un punto clave dentro de la guerra que se extiende por Oriente Medio. Rusia y Vladímir Putin no son los ganadores, aunque puedan sacar rédito económico.

Pese a que en los últimos días se ha puesto el foco sobre Rusia, sobre todo tras el levantamiento de sanciones por parte de la Administración Trump a la compra de petróleo ruso. Son muchos los que piensan que en esta guerra solo va a ganar Putin. Ni EEUU ni Irán, tampoco Israel.

Sin embargo, para Solana, Putin no va a ser el gran ganador. Así se ha expresado en una entrevista en el especial El Objetivo: frenar a Trump. Preguntado por Ana Pastor por este tema, el político no ha dejado casi que terminase la cuestión. Ha respondido rápidamente con un rotundo: "No".

Es más, considera que "no hay un gran ganador en esta situación". Como mucho, Rusia puede ser "un menor perdedor". Porque Solana considera que no es el único actor, que "tenemos que mirar a China, a India y a otros países que también son muy importantes"

Cree que es fundamental que se vuelvan a trenzar relaciones entre los países. "Esto no es poesía, es eficacia. Estar trabajando todos juntos es más eficaz que trabajar separados", ha explicado. Por ello, aboga por algo que parece una "trivialidad" pero que es esencial: dialogar.

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