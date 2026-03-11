Bancos como Citibank o HSBC cierran en un Irán que ataca centros de datos por una guerra que Trump enfrenta con la tecnológica Palanti

¿Por qué es importante? Según los expertos, Palantir es un conjunto de servicios "que se venden como diseñados para combatir el terrorismo, la pornografía infantil y el mal en el mundo".

Empresas de países del Golfo, como Citibank y HSBC, están cerrando sucursales en Oriente Medio por motivos de seguridad, afectando también a centros de datos. HSBC ha cerrado sus sucursales en Qatar para proteger a clientes y personal. En este contexto, destaca Palantir, una empresa tecnológica clave para el Pentágono en su ofensiva contra Irán. Palantir se especializa en servicios para combatir el terrorismo y otros males, y tiene una relación estrecha con el Departamento de Guerra de EE.UU. Han colaborado en conflictos como Ucrania y ahora despliegan su tecnología en Oriente Medio.

Salida en tromba de las empresas de los países del Golfo. Bancos importantes como Citibank o HSBC están cerrando sus sucursales en Oriente Medio alegando motivos de seguridad para su personal y clientes. Pero también están siendo objetivo en este conflicto los centros de datos y sus empresas ya están estudiando frenar las inversiones en zona de guerra.

"Todas las sucursales de HSBC cerradas en Qatar hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de los clientes y el personal", reza el comunicado que el banco ha enviado s sus clientes.

Y entre todas esas compañías tecnológicas, hay una que destaca ahora mismo para Washington y la Administración de Donald Trump: su nombre, Palantir.

Esta tecnología es clave para que el Pentágono lleve la delantera en la ofensiva contra Irán. Para el Departamento de Guerra de Estados Unidos, hay una compañía que destaca entre las demás en estos momentos y es "Palantir, que apoya a nuestras Fuerzas Armadas", aseguran.

Palantir, con nombre inspirado en la saga de El señor de los anillos, es una empresa tecnológica que lleva años preparándose para escenarios como el de ahora en Irán. Sus videos promocionales muestran enjambres de drones atacando buques.

Pero los objetivos de esta empresa son más que amplios. Según explica Marta Peirano, periodista especializada en tecnología y poder, "Palantir es un conjunto de servicios que se venden como diseñados para combatir el terrorismo, la pornografía infantil y el mal en el mundo".

Ese mal que ahora la Administración Trump focaliza en el régimen de los ayatolás. Porque su propio consejero delegado habló así en el Foro de Davos sobre los que consideraba los responsables últimos de los ataques del 7 de octubre. "Si alguien toma rehenes de EEUU iremos detrás de quien lo haya organizado", dijo su CEO.

El Pentágono tiene estrechas relaciones con Palantir desde hace años. De hecho, ya han trabajado juntos en otros campos de batalla como Ucrania y ahora despliegan, en la sombra, todo su arsenal tecnológico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.