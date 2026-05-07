Militares levantados contra dictadores y por la democracia: de la Revolución de los Claveles a su lucha contra Pinochet

Los detalles El capitán Jorge Silva se jugó la vida para salvar a otros de la tortura y la muerte en Chile. Paradójicamente, fue él quien acabó siendo encarcelado y torturado. Su historia ha sido pocas veces contada y lo mismo sucede con otros militares que se rebelaron ante los dictadores.

Este viernes se estrena 'Hangar Rojo', una película que narra la historia del capitán Jorge Silva, quien arriesgó su vida para salvar a otros en Chile, pero terminó encarcelado y torturado. La historia de Silva, al igual que la de otros militares que se rebelaron contra dictaduras, ha sido poco contada. Ejemplos incluyen la Revolución de los Claveles en Portugal, un golpe de Estado pacífico liderado por jóvenes oficiales, y la Unión Militar Democrática en España, que buscaba una transición democrática tras Franco. En Venezuela, el alzamiento militar contra Pérez Jiménez fracasó, pero inició protestas que derrocaron la dictadura. En Sudán, una revolución no violenta con apoyo militar derrocó un régimen, aunque la democracia fue breve.

Este viernes se estrena en los cines la película 'Hangar Rojo', un film que cuenta la historia real del capitán Jorge Silva, un militar que se jugó la vida para salvar a otros de la tortura y la muerte en Chile. Paradójicamente, fue él quien acabó siendo encarcelado y torturado. Y ahora, Chile lo preside un ultra y fan del genocida Pinochet.

La historia de Jorge Silva ha sido muy pocas veces contada y lo mismo sucede con otros militares que se rebelaron ante los dictadores.

Por ejemplo, acabamos de pasar el aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal. Un golpe de Estado sin sangre liderado por militares contra la dictadura y las guerras coloniales. Eran del Movimiento de las Fuerzas Armadas, sobre todo oficiales jóvenes, que el 25 de abril del 74 ocuparon aeropuertos, ministerios, radios y hasta cuarteles. Consiguieron que miles de civiles salieran a las calles a apoyarlos y que el régimen portugués colapsara en solo 24 horas.

Tras ellos, en España nació la Unión Militar Democrática, fundada por Luis Otero Fernández; era un grupo clandestino de oficiales que no buscaban un golpe, como el de Portugal. Su objetivo era impedir que el Ejército frenara una transición democrática cuando muriese Francisco Franco. Antes de eso, fueron descubiertos, detenidos y varios expulsados ​​del Ejército y encarcelados.

En Venezuela sí hubo un alzamiento militar contra la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Lo encabezó el teniente coronel Hugo Trejo. Sacaron aviones, tanques y tropas a las calles, pero el levantamiento fracasó. Eso sí, empezaron las huelgas y protestas, la autoridad se dividió y tres semanas después cayó la dictadura.

Y en Sudán se hizo una de las primeras revoluciones no violentas para derrocar una dictadura militar. Era desobediencia civil, pero fue fundamental el apoyo de una parte del estamento militar, que se negó a reprimir a la población. Derrocaron al régimen y se convocaron elecciones. Eso sí, la democracia duró poco. Solo cinco años después, otro golpe militar acabó con ella.

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